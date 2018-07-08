محسن إسماعيل: 436.5 مليون جنيه تعويضات صندوق تأمين الحوادث المجهلة

محسن اسماعيل رئيس الحوادث المجهلة

■ دراسة اكتوارية جديدة لتعديل نسبة تغطية الالتزامات

■ 108 ملايين جنيه مطالبات مسددة العام المالى الماضى

■ صرف تعويضات 40 حالة يوميا

■ التعاقد مع 28 مكتب محاماة بجميع المحافظات

■ النظام الإلكترونى أنهى التزوير وازدواجية الصرف



مروة عبد النبى



وأضاف أن هذه النسبة لا تفى بمطالبات الصندوق بالكامل فى المرحلة الحالية رغم حرص شركات التأمين على سداد حصتها بالكامل سنويا، ما يحتاج لمضاعفتها كاشفا عن رفض المقترح الذى تم تقديمه من قبل بهدف تنمية موارد الصندوق وهو تحصيل %10 من رسوم مخالفات مركبات النقل السريع بخلاف نسبة الـ%3 وجار إعداد مقترحات أخرى.



وأوضح أن هناك 15 شركة تأمين تزاول الإجبارى وأعضاء بالصندوق تقوم بسداد الـ%3 من أقساط التأمين الإجبارى الخاصة بها لكنها لاتكفى لكثرة القضايا المنظورة فى الصندوق إضافة إلى أن الدراسة الاكتوارية للصندوق منذ 10 سنوات ولم تحدث.



وأكد أن إجمالى العجز المالى كان 63.1 مليون جنيه تم سداد 19.2 مليون جنيه إيرادات محصلة للصندوق بدءا من العام المالى الجارى وحتى نهاية مارس الماضى، فيما بلغ العجز المسدد من شركات التأمين عن نفس المدة بلغ 43.9 مليون جنيه.



وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق إن التعويضات المسددة عن نفس الفترة بلغت 35.3 مليون جنيه منها تسويات ودية بقيمة 5 ملايين جنيه وأحكام قضائية بقيمة 30.3 مليون جنيه.



وكشف أن الصندوق سدد تعويضات بقيمة 107.9 مليون جنيه العام المالى الماضى فقط، لافتا إلى أنه يتم صرف مطالبات لـ40 حالة يوميا (وفاة أو إصابة).



وتوقع أن تبلغ تعويضات العام المالى الجارى 80 مليون جنيه فقط، بسبب إدخال النظام الإلكترونى الجديد الذى قام بتعطيل سداد مطالبات كثيرة لمدة لاتقل عن 5 شهور.



وأكد تزايد التعويضات المنصرفة من الصندوق للحالات المستحقة فقد بلغت 211 مليون جنيه منذ تأسيس الصندوق فى عام 2007 وحتى نهاية يونيو 2015، بينما تم سداد 225.4 مليون جنيه تعويضات من أول يوليو 2015 حتى نهاية مارس الماضى، ليصل إجمالى ما سدده الصندوق إلى 436.5 مليون جنيه.



وأشار إلى أن مديونيات شركات التأمين حتى 30 يونيو 2017 كانت 82.6 مليون جنيه انخفضت حتى نهاية مارس الماضى إلى 22.7 مليون جنيه نتيجة سداد الشركات 59.9 مليون جنيه فى هذه الفترة.



وأوضح إسماعيل أن صندوق التأمين الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة بدءا من العام المالى الجارى، وحتى نهاية مارس الماضى تلقى 363 طلبا ما بين مستحق وغير مستحق وتحت الدراسة.



وأشار إلى أن الصندوق على وشك الانتهاء من عملية الميكنة بالكامل قبل نهاية العام الحالى، حيث تم التعاقد مع شركة «tech tube» للحلول والبرمجيات لتنفيذ البنية التكنولوجية وميكنة جميع العمليات اليدوية للصندوق، لافتا إلى أنه تم الربط بين قاعدة بيانات الصندوق وبين النظام الإلكترونى لتعويضات التأمين الإجبارى للسيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، بهدف منع أى تلاعب أو تكرار فى البيانات أو صرف نفس التعويض مرتين.



وأضاف أن البرنامج الإلكترونى يقوم على المقارنة بين اسم المجنى عليه فى تلك الحوادث ورقم الجنحة وسنة الجنحة، وذلك عند تسجيل الطلبات والقضايا على النظام الإلكترونى للتحكم فيه بصورة تامة، والتأكد من عدم حدوث أى تكرار فى إدخال البيانات مما يتسبب فى صرف نفس التعويض أكثر من مرة.



وأكد أنه تم الانتهاء من ميكنة النظام التكنولوجى الخاص بالصندوق والتى تمثل الجزء القانونى منه والمتضمن القضايا ومطالبات التسوية الخاصة به تم الانتهاء منها فعليا، وأصبح النظام حاليا يتيح تقديم وتسجيل المطالبات الناتجة عن حوادث الوفاة أو العجزين الجزئى أو الكلى المستديمين والتى يتم إبلاغ الاتحاد المصرى للتأمين بها من خلال شركات التأمين الأعضاء.



وقال إسماعيل إن الجزء الذى يتم العمل عليه الآن هو إطلاق برنامج «مواريث» الذى يصرف التعويض لورثة المتوفى أوتوماتيكيا وذلك من خلال إعداد النماذج المالية آليا لصرف تعويضات ضحايا الطرق والمقرر الانتهاء منه خلال شهر من الآن على أقصى تقدير.



ومن المعروف أن الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة أنشأته الدولة بموجب القانون 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل مصر.



ويلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة، والعجز الكلى، أو الجزئى المستديم، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، ويشمل الغير «الركاب»، ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها، أو نازلاً منها، ويتم التعويض فى الحالات الآتية «عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.



وأشار إلى أن صندوق الحوادث المجهلة تعاقد مع 25 مكتب محاماة بكافة محافظات الجمهورية، لمباشرة القضايا التى ترد لهم عن الوفيات والإصابات الواردة للصندوق.



ولفت إلى أنه باقى 3 محافظات لم يتم التعاقد مع مكاتب محامين بها وهى محافظات الشرقية والإسكندرية والمنيا.



سدد صندوق التأمين الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة تعويضات بقيمة 436.5 مليون جنيه منذ تدشين الصندوق وحتى نهاية مارس الماضى، والتى من المتوقع أن ترتفع إلى 480 مليون جنيه نهاية العام المالى الجارى.



قال محسن إسماعيل، إن الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة قرر إعداد دراسة اكتوارية جديدة لمعالجة نسبة الـ%3 التى يتم تحصيلها من أقساط التأمين الإجبارى على السيارات لصالحه، والتى تساهم بدورها فى صرف التعويضات عن الوفيات والإصابات الواردة له، والتى حدث بها عجز لعدم قدرتها على تغطية التزامات الصندوق.