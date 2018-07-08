لجنة المسابقات تجري قرعة الدوري اليوم

درع الدوري المصري

علي المصري:



تجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة مسابقة الدوري العام للموسم الجديد 2018/2019 صباح اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد في الجزيرة.



وستقام إجراءات القرعة بحضور عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، وبحضور مندوبي اﻷندية، وعدد من أعضاء اتحاد الكرة.