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اتصالات وتكنولوجيا
«الاتصالات» تنتهى من تقييم مشروعات PPP خلال شهرين
الأحد 08 يوليه 2018 09:35 ص
وزارة الاتصالات مصر
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وزارة الاتصالات مصر
خالدالعطار: استكمال بناء المناطق التكنولوجية مرهون بجدواها الاقتصادية
محمود جمال:
تنتهى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهرين من تقييم مشروعات القطاع المطروحة فى قمة مارس الاقتصادية 2015، بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp».
وقال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، إن الوزارة تسعى من وراء الخطوة لإدخال أساليب شراكة جديدة تستهدف عدم تحميل الدولة أى أعباء مالية إضافية، مثل أسلوب المشاركة فى العائد REVENUE SHARING، أو نظام حق الانتفاع BOT، بالإضافة إلى زيادة عدد المشروعات المؤهلة للطرح بالشراكة.
كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، قد أوقف خلال العام الماضى تنفيذ مشروعات الاتصالات التى طرحت فى قمة مارس 2015 بنظام PPP، بدعوى طول مدة التنفيذ، وعدم تحقيقها نتائج ملموسة.
وشملت قائمة المشروعات آنذاك تطوير 88 مكتب سجل تجارى، و400 مكتب توثيق عقارى إلكترونى، باستثمارات تقترب من مليارى جنيه، وتصنيع 40 مليون عداد كهرباء ذكى بـتكلفة 10 مليارات جنيه. واعتمدت فكرة التنفيذ على التعاقد مع شركات قطاع خاص، ثم تسليم المشروع للوزارة بعد الانتهاء منه.
وأوضح العطار أن وزارة الاتصالات، تسعى بقوة لاستكمال ملف التحول الرقمى عبر بناء ميكنة الخدمات الحكومية، ونشر تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، ودعم الشمول المالى، فضلاً عن تطوير القطاعين الصحى، والتعليمى إلكترونياً.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات بين وزارء الاتصالات والتخطيط والتعليم، ومحافظ البنك المركزى، للاتفاق على أوجه التعاون المشترك.
وأضاف أن الوزارة ستنتهى من جمع وتحديث مجموعة جديدة من قواعد البيانات الحكومية، تتبع وزارات المالية، والتخطيط، والتضامن، والصحة، وسيتم تحديد عددها قبل أواخر يوليو الجارى، ضمن مشروع بناء قواعد بيانات متكاملة، وكانت وزارة الاتصالات قد انتهت من تحديث أكثر من 52 قاعدة بيانات حكومية حتى الآن.
فى سياق أخر أكد «العطار» أن استكمال مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، مرهون بتحقيق الجدوى الاقتصادية من وراء إنشائها، لافتاً إلى أن دور الوزارة خلال المرحلة المقبلة هو جذب استثمارات جديدة، بهدف تنمية القطاع وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أن الوزارة تخطط أيضا بالتعاون مع الهيئات التابعة، وعلى رأسها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، للاستفادة من الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ودول منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، فى فتح قنوات تصديرية أمام منتجات الشركات المحلية من حلول وخدمات.
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