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نقل وملاحة
دول المقاطعة تطعن على قرارات «إيكاو» بشأن قطر
الأحد 08 يوليه 2018 03:22 ص
دول المقاطعة
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دول المقاطعة
وكالات:
قدم سفراء الدول الأربع المقاطعة لقطر طلبات استئناف مشتركة لمحكمة العدل الدولية للطعن القضائي في القرار الذي أصدره مجلس الطيران المدني الدولي «إيكاو»، الأسبوع الماضي، بشأن قطر.
وأشارت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان، السبت، إلى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف، وأن المجلس أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر.
وأكدت الدول أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لم تتطرق إلى جوهر مطالبات دولة قطر ضد الدول الأربع، حيث إنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لديه اختصاص للنظر في مثل هذه الادعاءات، حيث أن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدني أو سلامة الطيران، بل يتعلق في حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها، لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين، والتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها، وعدم استخدام شبكات الإعلام التي تسيطر عليها لنشر خطاب الكراهية.
وقالت الدول الأربعة إنه بناء على ذلك فإنها غير موافقة على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وهي علاوة على ذلك قرارات «غير منتظمة إجرائيا»، وطلبت من محكمة العدل الدولية وضعها جانبا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
وأشارت إلى أن تقديم الاستئناف بصورة مشتركة يعكس التعاون الوثيق بين الدول الأربع، ويدل على وحدة موقفها وتصميمها على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صحيح بما في ذلك استمرار ممارسة الدول الأربع لحقها السيادي في ضوء سياسات قطر التي لا تحترم الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها.
قطع العلاقات مع قطر
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