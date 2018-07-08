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رياضة
نجم البرازيل يتلقى تهديدات بالقتل وزوجته تتهرب من التعليقات المسيئة
الأحد 08 يوليه 2018 02:26 ص
لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم فرناندينيو
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لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم فرناندينيو
متابعات:
يواجه لاعب المنتخب البرازيلي لكرة القدم فرناندينيو وعدد من أفراد عائلته، إهانات عنصرية وتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل، على خلفية الهدف الذي سجله خطأ في مرمى المنتخب لصالح منافسه البلجيكي في ربع نهائي كأس العالم.
وافتتح فرناندينيو التسجيل خطأ في مرمى المنتخب البرازيلي في المباراة التي أقيمت الجمعة في قازان، وانتهت بفوز بلجيكا 2-1، وإقصاء البرازيل من الدور ربع النهائي لمونديال 2018 في روسيا.
ومنذ ذلك الحين، يواجه فرناندينيو لاعب نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، سلسلة انتقادات حادة ذات طبيعة عنصرية من مستخدمين لمواقع التواصل، وصلت إلى حد وصفه بـ "القرد" والتهديد بقتله.
كما تلقت زوجته عبر حسابها الخاص على انستجرام، رسائل تتضمن شتائم، وتتهم زوجها بـ "تخريب كل شيء"، في حين اضطرت والدته إلى إغلاق حسابها على الموقع نفسه على خلفية التعليقات المسيئة التي تلقتها.
في المقابل، دافع العديد من المستخدمين للموقع عن اللاعب البالغ 33 عاما. كما قام موقع "موندو نيجرو" الإلكتروني بنشر صورة للاعب مرفقة برسالة جاء فيها "خسارة البرازيل والهدف في مرمى منتخب بلاده لا يبرر العنصرية. لا شيء يبرر العنصرية. نحن معك فرناندينيو".
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