جامعة سوهاج : طلبنا من رئيس الوزراء 10 أتوبيسات لنقل الطلاب للمقر الجديد

أحمد صبرى

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه قدم طلبًا لرئيس الوزراء لشراء 10 أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مقر الجامعة الجديد، وتخصيص 4 ملايين جنيه لتطوير أحد مبانى قسم الإعلام بكلية الآداب.

ونفى، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، ما تردّد عن نقل قسم الإعلام إلى مبنى بعيد بالصحراء، مؤكدًا أن جميع مبانى الجامعة القديمة اتفق على تحويلها إلى مبانٍ طبية.