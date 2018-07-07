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اتصالات وتكنولوجيا
جامعة سوهاج : طلبنا من رئيس الوزراء 10 أتوبيسات لنقل الطلاب للمقر الجديد
السبت 07 يوليه 2018 10:14 م
جامعة سوهاج
أخر الأخبار
جامعة سوهاج
أحمد صبرى
قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه قدم طلبًا لرئيس الوزراء لشراء 10 أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مقر الجامعة الجديد، وتخصيص 4 ملايين جنيه لتطوير أحد مبانى قسم الإعلام بكلية الآداب.
ونفى، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، ما تردّد عن نقل قسم الإعلام إلى مبنى بعيد بالصحراء، مؤكدًا أن جميع مبانى الجامعة القديمة اتفق على تحويلها إلى مبانٍ طبية.
وأشار إلى أن الجامعة تخطط لتحويل قسم الإعلام إلى كلية للإعلام، كما أنها تنشئ مبانى جديدة لهذا الغرض.
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