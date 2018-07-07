داوود : قرار النائب العام بشأن مكرم محمد أحمد أعاد الأمور لنصابها

مكرم محمد احمد

سلوى عثمان



قال الكاتب الصحفي، أسامة داوود، صاحب الحملة الصحفية التى أطلقت نهاية مايو الماضى عن "مستشفي 57357"، أن قرار النائب العام نبيل صادق، بشأن قرار الحظر بخصوص المستشفي أعاد الأمور إلى نصابها



وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت بمثول مكرم محمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في تدخله في اختصاص النيابة العامة، بإصداره قرارًا بحظر النشر في قضية تبرعات مستشفى 57357.



وأكد داوود أنه أنه استمر فى النشر رغم الضغوط التى واجهها بعد صدور قرار مكرم الذي كان يراه خاطئا .



زكان النائب العام قد اصدر بيانا اليوم قال فيه أنه وجه خطابا الى مكرم محمد أحمد جاء فيه :



"إنه بالإشارة إلى ما طالعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر أمرًا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذ كان ما صدر في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والواردة بالفصل التاسع منه، والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة، وهي الاختصاصات التي حرص المشرع في مطلع المادة 26 سالفة البيان، على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاتها، والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية "



وأضاف: "خلاصة القول أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستأهل توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يفصح عنه قراركم " ، وقال " فإن كان الأمر كذلك ولم يكن قراركم قد صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف عنه "



وأشار إلى أن قرار مكرم يكون قد جاء منطويا على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.



وأكد البيان أن القانون أناط بالمجلس ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لهم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه .



وأضاف إن " السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام، ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود"



وجاء بختام البيان أنه طال الانتظار ليصدر عن مكرم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي اسلف شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التي أوردها في مقدمة هذا الكتاب ، قال " أما وإنه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها، وبعد نشر هذا الكتاب قررنا حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه "



** المادة 26



وكان مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد اصدر قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناوله، لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التى تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أى جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى .



وجاء نص قرار المجلس كالتالى :



يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 يمثل إنجازًا مهمًا فى مصر، فضلًا عن أنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عما تعرض له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كإحدى المؤسسات الطبية الأبرز عالميا، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارته، يرأسها قاضي جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وأساتذة متخصصين في أورام الأطفال، وعددًا من الشخصيات الموثوق فيها .



وقال المجلس أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017 ، وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال .



قرر المجلس وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها، خصوصًا أن الجميع عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة فى اللفظ، ولم يعد هناك جديد يمكن قوله ، ويأمل المجلس أن تنهى اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها فى غضون فترة زمنية معقولة .



وأضاف المجلس أنه يرجو كل من لديه جديد فى هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية، أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى طرف لم يلتزم بقرار المجلس فى هذا الصدد



وأعلن مكرم اليوم فى تصريحات صحفية على أن هذا القرار جاء مطابقا لحق المجلس طبقا للمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والتى تنص على أنه " مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد"



ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها .



** صلاحيات مقيدة



وعن هذه المادة أوضح المحامى إيهاب سلام ، خبير التشريعات الإعلامية ، أن القانون بالفعل منح للمجلس صلاحيات فى ضبط الأداء ومتابعة الصحف والقنوات التلفزيونية عبر ألفاظ مطاطية، لكنه يبقى قرارا إداريا يجوز التظلم منه والطعن عليه



وأكد أن قرار منع النشر في تحقيقات هو سلطة النائب العام ، ومن ثم فهناك تجاوز وتعدي صادر من جهة إدارية وليست قضائية وهو ما لا يحق لها القيام به، كما أن الحق في المنع ينبغي أن يأتي لأسباب واضحة وليس لاحتمالات



وشدد على أن الأصل هو إتاحة الحريات والاستثناء هو القيد ولا بد من إيضاح الأسباب.











