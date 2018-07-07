مؤشر البورصة يتأرجح بين مستويات 15900 و 16450 الأسبوع الحالي

منى عبدالباري



تأتي تداولات الأسبوع الحالي استمرار لمسلسل التذبذب الباسط يده على السوق منذ أسابيع ليتحرك المؤشر الرئيسي بين مستويات أدنى من 16000 وقرب 16500 نقطة، وفقا لمحللون.



وأشار الخبراء لـ "المال" إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والذي تسيطر عليه تعاملات المستثمرين الأفراد سيتحرك بشكل أفضل من المؤشر الثلاثيني، في الوقت الذي تشهد فيه تعاملات المؤسسات المحلية حالة ترقب للسوق تمهيدا للتحرك نحو البيع أو الشراء، فيما تعيد فيه المؤسسات الأجنبية إعادة تشكيل الوزن النسبي لمحافظها تأثرا بموجة نزوح الأموال التي تشهدها الأسواق الناشئة حاليا .



و أجمعوا على مرور السوق خلال شهري يوليو وأغسطس بحالة من الهدوء والتباطوء، لافتين إلى أن ذلك يرجع إلى فترة إجازات الصيف، وليس هناك ما يثير المخاوف من تراجعات السوق خلال هذه الفترة.



** تراجع منصرم



وشهدت السوق الأسبوع المنقضي تراجعات جماعية لمؤشراتها للأسبوع الثالث على التوالي، وسط خسائر رأسمالية قيمتها 12 مليار جنيه، واتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تراجعا أسبوعيا بنحو 1.4% مغلقا عند مستوى 16125 نقطة، كما تراجع نظيره الدولاري بواقع 1.35% منهيا تعاملاته عند مستوى 2060 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ما نسبته 0.55% لينهي تعاملاته الأسبوعية عند 800 نققطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34% عند مستوى 2035 نقطة.



وكان نصيب المؤسسات من التعاملات 38.69% من التعاملات بصافي بيع 243.99 مليون جنيه، والأفراد 61.31% من التعاملات بعد استبعاد الصفقات.



وكانت تعاملات المصريين 76.52% من التداولات بينما كان نصيب الأجانب والعرب 17.85% و 5.62% على التوالي، متجهين للبيع بصافي 266.69 مليون جنيه، و 4.63 مليون جنيه على الترتيب.



وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 899 مليار جنيه، مقارنة بـ 911 مليار جنيه الأسبوع السابق.



** حركة المؤشرات والأسهم



وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الثلاثيني سيتحرك الأسبوع الحالي في نطاق 15900 و 16450 نقطة، بينما سيكون المؤشر السبعيني أفضل حالا حيث يتحرك بين 790 و 812 نقطة.



وكشف الأعصر عن توقعاته لتحركات عدد من الأسهم المؤثرة على صعيد المؤشر الثلاثيني، ومؤشر EGX70 والتي جاءت كالتالي:



على صعيد المؤشر الرئيسي رجح تحرك سهم بورتو جروب بين 0.25 و 0.28 جنيه، مقارنة بـ 0.26 جنيه الخميس، والقلعة للاستشارات المالية بين 3.35 و 3.65 جنيه، مقارنة بـ 3.53 جنيه الخميس، وبايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بين 8.30 و 9.40 مقابل 8.52 جنيه الخميس.



وسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بين 11.25 و 12 جنيه، مقارنة بـ 11.7 جنيه الخميس، وسهم الحديد والصلب المصرية بين 6.25 و 6.75 جنيه، مقارنة بـ 6.47 جنيه الخميس، وسهم المصرية للاتصالات بين 13.85 و 14.70 جنيه، مقابل 14.11 جنيه، وسهم بالم هيلز للتعمير بين 4.10 و 4.55 جنيه، مقارنة بـ 4.29 جنيه الخميس.



وعلى صعيد تحركات أبرز الأسهم على المؤشر السبعيني توقع الأعصر تحرك سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بين 9 و 9.80 جنيه، مقارنة بـ 9.23 جنيه الخميس، وسهم راية لخدمات مراكز الاتصال بين 10.40 و 11 جنيه، وسهم ابن سينا فارما بين 10.80 و 11.40 جنيه، مقارنة بـ 11.10 جنيه الخميس، وسهم اسيك للتعدين "اسكوم" بين 9.40 و 10.70 جنيه، مقارنة بـ 9.94 جنيه الخميس، وسهم مينا للاستثمار السياحي بين 2.35 و 2.90 مقارنة بـ 2.54 الخميس.



ويقول الأعصر إن السوق سيشهد خلال شهري يوليو وأغسطس تحركات عرضية مائلة للهبوط مدفوعة بحالة الهدوء التي تسيطر على السوق عادة خلال هذه الفترة، وتباطوء تعاملات المستثمرين الأجانب.



وقال بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي حديث إنه يتوقع سيطرة النطاق العرضي على تداولات السوق خلال شهري يوليو وأغسطس مع انخفاض أحجام التداول نسبيًا.



وأرجع بنك الاستثمار ذلك بصورة رئيسية إلى موسم الصيف وغياب العوامل المحفزة الكبيرة، فيما توقع في الوقت نفسه انتعاشة بحلول فصل الخريف، تزامنا مع تراجع وتيرة التضخم تدريجيًا، وقيام الشركات برفع أسعارها وتحقيق استقرارًا على مستوى هوامش الأرباح، وسط آمال باستقرار موجة التخارج من الأسواق الناشئة.



** حركة تصحيحية منتظرة



وقال محمد كمال مدير قسم تداول المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية إن السوق يمر خلال هذه الفترة بحركة تصحيحية، وأنه سيتحرك خلال هذا الأسبوع في نطاق 16000 و 16500 نقطة، وفي حالة تخطيه مستوى 16500 نقطة واستقراره فوقها سيقوده ذلك إلى مستويات أعلى جديدة بشرط وجود محفزات بالسوق.



وحول تحركات المؤسسات قال كمال إن تحركات المؤسسات المحلية يسيطر عليها الترقب لحين استيضاح الرؤية حول اتجاه السوق، في حين تقوم المؤسسات الأجنبية بإعادة تشكيل الأوزان النسبية لمحافظها مدفوعة بموجة نزوح الأموال من الأسواق الناشئة.



ويرى كمال إن هناك حالة تباطوء ستغمر السوق خلال شهري يوليو وأغسطس، متوقعا أن تنشط التداولات مجددا مع قدوم شهر سبتمبر وظهور محفزات جديدة بالسوق.



ورجح أن يشهد قطاع البتروكيماويات انتعاشة الفترة القادمة بدعم اكتتاب شركة إنبي -الأولى ببرنامج الطروحات- وارتفاع أسعار البترول عالميا.





