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تأميـــن
تأمينات الطيران والهندسى والبحرى تقود الهبوط بأقساط الممتلكات
السبت 07 يوليه 2018 07:20 م
التأمين على الحياة
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التأمين على الحياة
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
قادت فروع تأمينات الطيران والهندسى والبحرى، بجانب فرع تأمينات أجسام السفن والسيارات الإجبارى، قاطرة الهبوط فى أقساط تأمينات الممتلكات خلال أول شهرين من العام الحالى، مما أسهم فى انخفاض إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات لتبلغ 206 مليارات جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 2.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2017.
وانخفضت أقساط تأمينات الطيران إلى 10 ملايين جنيه بنهاية فبراير الماضى، وفقًا لتقرير مارس الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، مقابل 230 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما انخفضت أقساط التأمينات الهندسية إلى 117 مليون جنيه نهاية فبراير، مقارنة بـ186 مليونًا خلال فترة المقارنة.
وبلغت أقساط التأمين البحرى 62 مليون جنيه نهاية فبراير الماضى، مقارنة بـ85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت أقساط تأمينات أجسام السفن انخفاضًا لتبلغ 28 مليون جنيه نهاية فبراير، مقابل 41 مليونًا خلال فترة المقارنة.
وشهدت أقساط تأمينات السيارات الإجبارى انخفاضًا لتبلغ 98 مليون جنيه نهاية فبراير الماضى، مقابل 108 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
على الجانب الآخر شهدت فروع تأمينات الحريق والنقل الداخلى والسيارات التكميلى والبترول والحوادث والعلاج الطبى، ارتفاعًا بنهاية فبراير الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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