إنشاء أول سجل لتوثيق التراث السينمائي للمرة الأولى منذ 122 عامًا

صناعة السينما المصرية

متابعات



أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم السبت، قرارًا بإنشاء أول سجل في تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث السينمائي منذ عام 1896 بالمركز القومي للسينما.



جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، في إطار سعي وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائي المصري، والذي شكل على مدى عقود الهوية للمواطن العربي، وظل دائما أحد الروافد المهمة للثقافة العربية، كما لعب دورا بارزا في تصدر مصر للمشهد الثقافي عربيا وعالميا.



وأوضح الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ورئيس المركز القومي للسينما، أنه بموجب القرار سيتم تسجيل الأفلام السينمائية، التي تمثل تاريخا للسينما المصرية وكذا المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بهذا السجل



وأشار إلى أن التوثيق سيكون "جواز مرور" لأي من التصرفات الخاصة بهذا المقتنى التراثي بما فيها المعارض الداخلية والخارجية مع احتفاظ أصحاب التراث بكافة الحقوق المادية والأدبية، التي يضمنها قانون الملكية الفكرية وتعهد الدولة بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لصون هذا التراث وترميمه ورقمنته والحفاظ عليه وعرضه بكل المقاييس العلمية والعملية العالمية.

