EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
إنشاء أول سجل لتوثيق التراث السينمائي للمرة الأولى منذ 122 عامًا
السبت 07 يوليه 2018 06:43 م
صناعة السينما المصرية
أخر الأخبار
صناعة السينما المصرية
متابعات
أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم السبت، قرارًا بإنشاء أول سجل في تاريخ السينما المصرية لتوثيق التراث السينمائي منذ عام 1896 بالمركز القومي للسينما.
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، في إطار سعي وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائي المصري، والذي شكل على مدى عقود الهوية للمواطن العربي، وظل دائما أحد الروافد المهمة للثقافة العربية، كما لعب دورا بارزا في تصدر مصر للمشهد الثقافي عربيا وعالميا.
وأوضح الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما ورئيس المركز القومي للسينما، أنه بموجب القرار سيتم تسجيل الأفلام السينمائية، التي تمثل تاريخا للسينما المصرية وكذا المقتنيات السينمائية بمختلف أشكالها وأنواعها بهذا السجل
وأشار إلى أن التوثيق سيكون "جواز مرور" لأي من التصرفات الخاصة بهذا المقتنى التراثي بما فيها المعارض الداخلية والخارجية مع احتفاظ أصحاب التراث بكافة الحقوق المادية والأدبية، التي يضمنها قانون الملكية الفكرية وتعهد الدولة بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لصون هذا التراث وترميمه ورقمنته والحفاظ عليه وعرضه بكل المقاييس العلمية والعملية العالمية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا