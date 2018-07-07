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بورصة وشركات
الرقابة المالية : نمو نشاط التخصيم بالربع الأول
السبت 07 يوليه 2018 06:22 م
نشاط التخصيم
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نشاط التخصيم
أسماء السيد
شهد نشاط التخصيم نموًا خلال الربع اﻷول من العام الجاري حيث زادت عدد الشركات العاملة في المجال، إذ بلغت الشركات المقيدة لدى الهيئة من 7 شركات في نهاية مارس 2017 إلي 9 شركات في مارس للعام الحالي .
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حصص الشركات في هذا المجال، وتصدرت شركة QNB ﻷهلى للتخصيم على النصيب اﻷكبر بحصة سوقية بلغت 45.7%، تلاها شركة درايف للتخصيم بنحو 23%، ثم الشركة المصرية للتخصيم بنسبة 26.5% .
وأوضحت الهيئة في تقرير حصلت "المال" على نسخة منه أن إجمالي رصيد الحسابات المدينة واﻷوراق التجارية المشتراع بلغ حوالي 5 مليارات جنيه في نهاية مارس مقارنة بـ 4.1 مليار بالفترة المماثلة من 2017 بزيادة قدرها 22.3%.
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