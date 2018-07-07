الرقابة المالية : نمو نشاط التخصيم بالربع الأول

نشاط التخصيم

أسماء السيد



شهد نشاط التخصيم نموًا خلال الربع اﻷول من العام الجاري حيث زادت عدد الشركات العاملة في المجال، إذ بلغت الشركات المقيدة لدى الهيئة من 7 شركات في نهاية مارس 2017 إلي 9 شركات في مارس للعام الحالي .



وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حصص الشركات في هذا المجال، وتصدرت شركة QNB ﻷهلى للتخصيم على النصيب اﻷكبر بحصة سوقية بلغت 45.7%، تلاها شركة درايف للتخصيم بنحو 23%، ثم الشركة المصرية للتخصيم بنسبة 26.5% .



وأوضحت الهيئة في تقرير حصلت "المال" على نسخة منه أن إجمالي رصيد الحسابات المدينة واﻷوراق التجارية المشتراع بلغ حوالي 5 مليارات جنيه في نهاية مارس مقارنة بـ 4.1 مليار بالفترة المماثلة من 2017 بزيادة قدرها 22.3%.







