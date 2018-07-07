الرقابة المالية: 7.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي بالربع اﻷول

نشاط العقارات يستحوذ على النسبة اﻷكبر بقيمة 5.2 مليار جنيه





أسماء السيد

ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ3 شهور اﻷولى من العام الجاري لتصل إلي 7.5 مليار جنيه مقارنة بـ 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2017 بنسبة صعود بلغت 34.6%، فيما انخفض عدد العقود لتصل إلى 408 عقد مقارنة بعدد 476 عقد خلال الفترة المماثلة .

وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب اﻷكبر من عقود التأجير التمويلي بقيمة 5.2 مليار جنيه بنسبة 69% من إجمالي العقود، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات باستحواذ 11%، ثم نشاط الطائرات بنسبة 6% .