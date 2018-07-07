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سيـــاســة
تأجيل محاكمة 74 متهما باقتحام قسم شرطة سمالوط
السبت 07 يوليه 2018 05:25 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة الجنايات برئاسة برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية كل من أحمد عبد الرازق الإمام وأيمن الششتاوى تأجيل محاكمة 74 متهما في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة لجلسة الأول من أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي ضم كلا من محمد طوسون وسمير الصفطى وخالد أبو العلا وخالد الكومى وخالد عيسى وشعبان الشارونى بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 74 متهما بينهم 4 حضوريا والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام لقانون والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة والشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة.
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