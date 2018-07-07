تأجيل محاكمة أحمد دومة بأحداث مجلس الوزراء إلى الغد

محاكمة

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ود. عادل السيوي، المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء» وذلك لجلسة 8 يوليو، لسماع شهود الاثبات محافظ القاهرة لمنطقة غرب مع استمرار حبس المتهمين.



وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانىء المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.



كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.