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تأميـــن
شركات تأمينات الممتلكات تسدد 895 مليون تعويضات خلال شهرين
السبت 07 يوليه 2018 03:55 م
أقساط
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تأمين
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
ارتفع حجم التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بشركات التأمين، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لتبلغ 895 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 818 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع 9.4%.
وأوضح تقرير مارس، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم السبت- انخفاض عدد المطالبات المسددة بشركات التأمين فى نشاط الممتلكات والمسئوليات بنسبة 37%، لتبلغ 138 ألف مطالبة نهاية فبراير الماضى، مقابل 192 ألف مطالبة خلال نفس الفترة من العام السابق.
التأمين
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