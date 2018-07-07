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اقتصاد وأسواق
الثروة السمكية تعلن مخطط تطوير بحيرتي مريوط وناصر
السبت 07 يوليه 2018 03:22 م
الثروة السمكية
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سمك
الصاوي أحمد
أكدت هيئة الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة، أنه جارٍ استكمال تنفيذ مخطط تنمية وتطوير بحيرة "مريوط" بالإسكندرية، ورفع كفاءت بوابات "العدايتين" للعمل علي سهولة سريان المياه وتعميق المصرف الموازى للطريق الصحراوي بطول 4.5 كم لزيادة منسوب عمق المياه بها.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة الثروة السمكية -حصلت "المال" على نسخة منه- أنه تم تطوير وتعميق جنوب حوض 5000 فدان والوصول بمنسوب المياه إلى 1.5 متر، تطوير منطقة "العدايتين" ورف منسوب إليه إلى 1.5 متر، بالإضافة إلى توقيع برتوكول مع الشركة المصرية للكراكات للعمل على تطوير البحيرة.
وأشار إلى أنه تم تنمية بحيرة ناصر عن طريق ضخ 19 مليون زريعة بلطي لزيادة حجم الإنتاج السمكي بها خلال فترة حظر الصيد.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ الراحة البيولوجية فى الفترة من 15 إبريل إلى 1 يونيو 2018 في بحيرة ناصر، للمحافظة على المخزون السمكى وزيادة حجم الأسماك ولإتاحة الفرصة لتفريخ اأاسماك ومنع صيد الزريعة، ومن ثم زيادة المخزون السمكى بالبحيرة، وإعادة وتاهيل مفرخات أسوان "جرف حسين، صحارى"، لإنتاج ذريعة لتنمية المسطح المائى للبحيرة.
الثروة المائية
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