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طارق حامد يؤكد على تويتر وإنستجرام: لم أرحل ومستمر مع الزمالك
السبت 07 يوليه 2018 01:12 م
طارق حامد
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طارق حامد
أحمد صبرى
أكد طارق حامد نجم خط وسط منتخب مصر ونادى الزمالك، عدم تعاقده مع أى ناد، نافيا الأخبار المتداولة عن توقيعه لناد غير الزمالك.
وقال حامد فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة بتويتر: مستمر مع نادي #الزمالك ولَم أوقع على أى ورقه للرحيل وذلك بعد تغريدة أيضا له على انستجرام بنفس المضمون.
تويتر
نادي الزمالك
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