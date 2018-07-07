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استثمار
وزارة التخطيط تطلق الموقع الالكترونى لجائزة مصر للتميز الحكومى
السبت 07 يوليه 2018 12:40 م
هالة السعيد وزيرة التخطيط4
أخر الأخبار
هالة السعيد وزيرة التخطيط4
المال - خاص
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموقع الإلكترونى لجائزة مصر للتميز الحكومى www.egea.gov.eg تزامنًا مع فعاليات "مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018"، الذي عقدته وزارة التخطيط بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم وشراكة إماراتية، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين وأكثر من 2500 مسئول حكومي مصري وإماراتي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود مثل تلك الجائزة الوطنية للتميز الحكومي من شأنها أن تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، فضلاً عن دعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق على مستوى الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى تحفيز الموظف الحكومى على التميز والإبداع والابتكار بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي.
وأضافت أن جائزة مصر للتميز الحكومى تضم نوعين من الجوائز وهي جوائز التميز المؤسسي وجوائز التميز الفردي، مضيفة أن جوائز التميز المؤسسي تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمة، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية، أما بالنسبة لجوائز التميز الفردى فهي تضم جائزة المدير الحكومى المتميز، جائزة الموظف الحكومى المتميز، وجائزة الابتكار والإبداع الفكري.
وأوضحت أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال الفترة القليلة القادمة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل والترشح للجوائز هو 1 يونيو 2019، مشيرة إلى أن تلك الفترة ستعد بمثابة فرصة جيدة يتم استغلالها لتأهيل وتدريب المؤسسات والأفراد والتوعية الجيدة وتنمية القدرات.
وقالت: إن التسجيل سيكون من خلال الموقع الالكترونى لجائزة التميز الحكومى، وأنه يمكن لأي فرد الاطلاع على شروط ومعايير الترشح من خلال الموقع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أطلق رسميًا جائزة مصر للتميز الحكومى في نهاية اليوم الثاني والختامي لمؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018، مشيدًا بالشراكة الإستراتيجية بين مصر والإمارات في مجال تحديث العمل الحكومى وتطوير القدرات والتدريب.
التخطيط
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