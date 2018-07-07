دور الثمانية.. الحلم الإنجليزي يصطدم بالصلابة السويدية

علي المصري:



بعد 52 عاما، من الفوز باللقب الوحيد لمنتخب إنجلترا عام 1966 على أرضها، يجد منتخب الأسود الثلاثة نفسه أمام فرصة مثالية للمضي قدماً نحو الفوز بلقب كأس العالم "روسيا 2018"، لكن يتوجب عليهم أولاً تخطي العقبة الجدية المتمثلة بالسويد، في لقاء الدور ربع النهائي، في الرابعة عصر اليوم السبت، في ملعب "سامارا أرينا".



ستحتاج إنجلترا إلى الكثير لتتمكن من تخطي السويد، المنتخب الذي وصل إلى هذه المرحلة بعدما أزال من طريقه أسماء من العيار الثقيل، حيث أقصي هولندا في التصفيات الأوروبية، وإيطاليا في الملحق، وبطريقة غير مباشرة، أخرج ألمانيا "حاملة اللقب" في المجموعة السادسة لمونديال 2018.



سيحتاج الإنجليز أولاً إلى نجاعة هجومية متمثلة بمواصلة القائد هاري كين شهيته التهديفية التي جعلته حتى الآن يتصدر ترتيب الهدافين بستة أهداف، وستحتاج أيضاً لاختراق الصلابة الدفاعية وتجانس المنتخب الذي حرم ثلاث منتخبات من أصل أربعة واجهته في مونديال روسيا، من التسجيل.



ذهنياً، سيحتاج اللاعبون الشبان في التشكيلة الإنجليزية إلى أن يكونوا أقوى من صدى التاريخ الذي سيتردد في أذهانهم، ففي ثماني مباريات رسمية، لم تفز إنجلترا على السويد سوى مرة واحدة، بنتيجة 3-2 في الدور الأول لكأس أمم أوروبا 2012، مقابل فوزين للسويد وخمسة تعادلات.



الأكيد أنّ المنتخب الإنجليزي يزداد ثقة مع مرور الوقت في روسيا، وراهن مدربه جاريث ساوثجيت على لاعبين من الشباب، ولم يخسر رهانه حتى الآن.



معاكسة التاريخ؟ تمّ ذلك في الدور ثمن النهائي، مع النجاح في ركلات الترجيح للمرة الأولى في كأس العالم بعد ثلاث محاولات فاشلة.



أمام كولومبيا، بدت إنجلترا على وشك الوقوع مجدداً في الفخ نفسه، عندما امتدت المباراة إلى الكابوس الذي لطالما أرق الإنجليز، وهو ركلات الترجيح.



ابتسم الحظ على غير عادة، لكن التوجس هو من تكرار تجربة مريرة، فبعد أن فازت على إسبانيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 1996 بركلات الترجيح، عادت وخسرت في نصف النهائي أمام ألمانيا بالسلاح نفسه.



في المقابل، تصدر المنتخب الإسكندينافي مجموعة ضمت ألمانيا "حامل اللقب"، والمكسيك وكوريا الجنوبية، وهو يخوض البطولة في غياب أبرز نجومه، زلاتان ابراهيموفيتش الذي اعتزل دولياً عام 2016، ولم يبد المدرب الحالي يانه أندرسون، ترحيبه بعودته إلى صفوف المنتخب لخوض المونديال.



وصل السويديون إلى هذه المرحلة للمرة الأولى منذ مونديال 1994، حينما أنهوا مونديال الولايات المتحدة في المركز الثالث، فرض أندرسون نظاماً صارماً في مجموعة تفتقد للنجوم والأسماء البارزة على الساحة العالمية.



وتلقي المنتخب السويدي هدفين وخسارة وحيدة في المونديال حتى الآن، وأتت أمام ألمانيا في مباراة لم تحسم نتيجتها سوى في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.



لا يركز المنتخب على الاستحواذ أو السيطرة، أو الضغط الهجومي أو الاستعراض، يدرك مدربه واللاعبون حدود المهارة الفردية في مواجهة المنتخبات الأخرى التي تضم نجوماً من أندية كرة القدم الأوروبية، فلسفة اللعب السويدي مماثلة لما هي عليه البلاد الباردة والصبورة والفعالة.