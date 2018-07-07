وزير الصناعة: استكمال مدينة الجلود بالروبيكى من أولويات خطة الوزارة

اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع فى عملية التنفيذ

حريصون على التوسع فى إنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة ودعم سلاسل التوريد وتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والصغيرة

ويتابع موقف الإنشاءات بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر



المال-خاص



أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى تعد أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة ليس على المستوى المحلى أو الإقليمى فقط وإنما على المستوى الدولى أيضا، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للانتهاء من هذا المشروع الضخم فى أسرع وقت ممكن.



وقال إن هذا المشروع يقع على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لهذا المشروع الحيوى، مؤكداً استكمال كل مراحل المشروع وفق الخطة التى وضعتها الوزارة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإسراع فى عملية التنفيذ.



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها الوزير صباح اليوم لمدينة الجلود بالروبيكى وذلك للتعرف على أرض الواقع بالموقف التنفيذى لمعدلات العمل داخلها.



وتفقد الوزير خلال الزيارة عددا من المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج الفعلي، وكذلك أعمال الإنشاءات الجارى تنفيذها بعدد من الوحدات الإنتاجية، إلى جانب عمليات تشغيل الخدمات بالمدينة.



كما قام نصار بجولة داخل المدبغة النموذجية والتى تم الانتهاء منها بالكامل وتضم المركز التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة فى هذه الصناعة وهو حالياً على أتم الاستعداد لبدء مرحلة التشغيل الفعلى، حيث يمثل هذا المركز اللبنة الأساسية لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.



وفى هذا الإطار أكد الوزير أن المرحلة الخاصة بإقامة مصانع لانتاج المصنوعات الجلدية هى احد المحاور الرئيسية للخطة التنفيذية لهذا المشروع خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى وعدم تصدير أى منتج خام وهو الامر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوقين المحلى والخارجى.



وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس ياسر المغربى رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس إمام السعيد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.



وعلى صعيد آخر تفقد نصار الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر، والذى طرحته الوزارة فى إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتى تستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة كاملة المرافق والمبانى ومجهزة بالتراخيص.



وأوضح الوزير أن إنشاء هذه المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص يأتى تنفيذا لاستراتيجية الوزارة الهادفة الى إنشاء 22 مجمعا صناعيا حتى عام 2020، حيث تم البدء بـ 3 مجمعات كمرحلة أولى شملت مدينة السادات على مساحة 300 ألف م2 ومدينة بدر على مساحة 88 ألف م2 وجنوب الرسوة ببورسعيد على مساحة 180 ألف م2 تستهدف مجتمعة توفير500 منشأة صناعية جديدة مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذى يسهم فى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع منظومة التنمية الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.



وأشار نصار الى حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة فى تعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد وخلق نوع من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة بفاعلية فى تطوير المنظومة الاقتصادية.



ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى أن مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر يضم87 وحدة انتاجية في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والغزل والنسيج بمساحات تتراوح بين 480-960م2، ويتيح المجمع العديد من المزايا للمستثمرين والتى يأتى على رأسها الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع بالإضافة الى التفاعل والتكامل بين مختلف الصناعات القائمة بالمجمع، وكذا تأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، إلى جانب تقديم حلول مرنة لكافة المشكلات التى من الممكن أن تعترض المستثمر.



