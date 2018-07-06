برلمانى يطالب باستثمار المقومات السياحية بمنطقة العلمين

خلال زيارة وفد لجنة السياحة والطيران المدنى لمطروح









معتز محمود

أكد الدكتور محمد عبده، رئيس وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المصرى، أهمية استثمار كل الإمكانيات والمقومات السياحية بمطروح، خاصة في منطقة العلمين وشهرتها العالمية واعتبارها درة السياحة، وضرورة بتذليل العقبات لتحقيق العائد منها، مع وضع رؤية اللجنة لعدد من الموضوعات المهمة كإزالة الألغام واستغلال الآثار التاريخية وجمال شواطئ مطروح.





جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المصرى، برئاسة النائب محمد عبده، لمحافظة مطروح؛ للاطلاع على جهود تطوير التنمية السياحية بالمحافظة.



