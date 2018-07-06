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اقتصاد وأسواق
برلمانى يطالب باستثمار المقومات السياحية بمنطقة العلمين
الجمعة 06 يوليه 2018 10:22 م
العلمين الجديدة
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العلمين الجديدة
خلال زيارة وفد لجنة السياحة والطيران المدنى لمطروح
معتز محمود
أكد الدكتور محمد عبده، رئيس وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المصرى، أهمية استثمار كل الإمكانيات والمقومات السياحية بمطروح، خاصة في منطقة العلمين وشهرتها العالمية واعتبارها درة السياحة، وضرورة بتذليل العقبات لتحقيق العائد منها، مع وضع رؤية اللجنة لعدد من الموضوعات المهمة كإزالة الألغام واستغلال الآثار التاريخية وجمال شواطئ مطروح.
جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان المصرى، برئاسة النائب محمد عبده، لمحافظة مطروح؛ للاطلاع على جهود تطوير التنمية السياحية بالمحافظة.
وتسعى المحافظة للاستغلال الأمثل لكل موارد مطروح مع مدى أهمية القطاع السياحى، خاصة فى حياة واقتصاد الكثير من أهالى المحافظة، والحرص على نجاحه، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة النشاط السياحى والتجارى وفق مخطط مستقبلى تم وضعه يراعى فى الاعتبار جميع الحقائق الموجودة على أرض الواقع لتحقيق التنوع والتكامل فى المشروعات التنموية المقبلة.
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