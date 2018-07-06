القابضة لمياه الشرب: أصدرنا شهادات أمان للعاملين بالشركة

ممدوح رسلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

بدور إبراهيم



قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة وشركاتها التابعة بمختلف المحافظات بادرت بإصدار شهادات أمان لجميع العاملين بها لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة العجز أو الوفاة.



وأكد رسلان، أهمية إصدار شهادات أمان المصريين، وأنها تعود بالنفع على أسر العاملين.



وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، على ضرورة شراء شهادات أمان للتأمين على الحياه لجميع العاملين بالشركة، وعلى مستوى جميع القطاعات التابعة لها، لما يعبر ذلك عن زيادة وعى العاملين التدريجى بالشهادة.



وهنأ العاملين الذي فازوا بنتيجة سحب شهادة أمان المصريين بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل منهم وهم أحمد محمد أحمد رماح، وجابر توفيق خليل، وطه إبراهيم طه عبدالجابر؛ علما بأن عملية السحب تجرى بصورة عشوائية تتسم بالشفافية والموضوعية.



وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إن الشركة وشركاتها التابعة بمختلف المحافظات، بادرت بإصدار شهادات أمان لجميع العاملين منذ إطلاقها في مارس من العام الحالي، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.



وأضاف أنه في مرحلة جنى الثمار، فقد فاز 5 من العاملين بشركة المنيا، و3 من شركة أسيوط، و3 من شركة الشرقية، و5 من شركة قنا بنتيجة سحب شهادة أمان المصريين بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وسيتم صرف تعويض قيمته 250 ألف جنيه لأسرة أحد العاملين بشركة المنيا إثر وفاته.



من جانبه، هنأ دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، العاملين بشركته الفائزين بنتيجة سحب شهادة أمان المصريين بقيمة عشرة آلاف جنيه، وهم ثروت لبيب غالي " فرع أبو قرقاص "، علي خلف " فرع المنيا "، عماد الدين فتحي " فرع المنيا "، محمد مدكور "فرع مغاغة "، وشاهين محمد أحمد أحمد " فرع مغاغة ".