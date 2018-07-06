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استثمار
بروتوكول بين مصر والإمارات للتعاون بمجال الاستثمار الإعلامي
الجمعة 06 يوليه 2018 12:51 م
بروتوكول التعاون الإعلامي
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بروتوكول التعاون الإعلامي
- محمد عبد الوهاب: يهدف لانشاء مشروعات مشتركة.. وتبادل فرص الأعمال
المال - خاص
وقع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومحمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الحرة الإعلامية، اليوم الجمعة، بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومدينة عجمان الإعلامية الحرة الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات فى مجال الاستثمار الإعلامى بالمناطق الحرة.
يأتى هذا البروتوكول في إطار التعاون المثمر وانطلاقاً من روح العلاقات الأخوية القائمة بين مصر والإمارات في شتي مجالات التعاون المختلفة، ومنها مجالات الاستثمار بهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنه لكلا البلدين بما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، ورغبة في توطيد وتعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون في مجال الاستثمار الإعلامي بالمناطق الحرة، وإدراكاً بأن هذا التعاون من شأنه تبادل الخبرات وإثراء الساحة الاستثمارية والإعلامية بالبلدين.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الحرة العامة الإعلامية فى مصر من أقدم المناطق الحرة ذات الطبيعة الإعلامية بمنطقة الشرق الأوسط، وبناءً على توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعمل المنطقة على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم المزايا والاعفاءات والحوافز المقررة للمناطق الحرة، وكذا ما تتمتع به من موقع متميز بالقرب من الأماكن الحيوية داخل البلاد وبنية أساسية توفر كل متطلبات الشركات العاملة في ذلك المجال.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل فرص الأعمال والاستثمار، لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار الإعلامي وإدارة المناطق الحرة الإعلامية في الحدود التي أقرها قانون الاستثمار، وكافة التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار الإعلامي في كل من البلدين وإتاحتها لمجتمعي الأعمال بهدف إجراء التوافقات الثنائية بينهما وإنشاء مشروعات استثمارية إعلامية مشتركة، إضافة إلى تبادل المطبوعات والدوريات والدلائل الخاصة بالاستثمار والأعمال، والتي يقوم كل طرف بإصدارها، وتشجيع تبادل بعثات الأعمال ومتابعة تلك الزيارات بين البلدين، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار الإعلامي وإدارة المناطق الحرة الإعلامية، وكذا تنظيم اللقاءات التوافقية بين المستثمرين والشركات ذات الاهتمام الإعلامى بكلا البلدين، وتشجيع المستثمرين من الطرفين على إبرام اتفاقات تعاون وعقود ومعاهدات في المجالات الإعلامية فيما بينهم، وتدعيم وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وكذا الفرص التدريبية بين الطرفين المتعاقدين في مجال الاستثمار الإعلامي والمناطق الحرة وكذا الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد المدير التنفيذى لمدينة عجمان الحرة الإعلامية، أن العلاقة بين مصر والإمارات هي علاقة أخوة، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر رائدة في مجال الإعلام على مستوى الوطن العربى لذلك تعمل مدينة عجمان علي الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، وتحقيق تكامل استثماري في مجال الإعلام بين البلدين.
وذكر أن مدينة عجمان الحرة الإعلامية تهدف إلى وضع إمارة عجمان في موقع بارز في خريطة المراكز الإعلامية المميزة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، عن طريق وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية ملائمة لاستقطاب شركات الإنتاج الإعلامي المتنوعة وشركات الإعلان والترويج السياحي، للعمل في المدينة الإعلامية من خلال ما تتمتع به المدينة من إمكانيات كبيرة تأهلها لتحقيق أهدافها.
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