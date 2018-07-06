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رياضة
بـ 15 مليار دولار..كأس العالم بروسيا يقترب من تصدر عائدات المونديالات
الجمعة 06 يوليه 2018 01:44 ص
مونديال روسيا
أخر الأخبار
مونديال روسيا
متابعات
أعلنت وكالة السياحة الفدرالية الروسية إن دخل البلاد من القطاع السياحي خلال مباريات كأس العالم قد يفوق مداخيل الدول، التي استضافت المونديالات السابقة.
ووفق ما نقله موقع تلفزيون روسيا اليوم الروسي، قال رئيس الوكالة أوليغ سافونوف خلال مؤتمر صحفي الخميس أن هذا التقييم حصلت عليه وكالة السياحة الروسية من شركة McKinsey المرموقة.
وذكر سافونوف تعليقا على هذه المعطيات، أن روسيا قد تتصدر قائمة الدول المستضيفة لكأس العالم من ناحية الدخل المادي الذي قد يصل إلى 15 مليار دولار، موضحا أن البرازيل حصلت على 14 مليار دولار خلال تنظيمها المونديال عام 2014، وجنوب إفريقيا اكتسبت 7 مليار دولار من قطاع السياحة نتيجة تنظيم مونديال 2010، وقبلها ألمانيا حصلت على 12 مليارا عام 2006.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 2.9 مليون سائح أجنبي قد زاروا 11 مدينة روسية مستضيفة للمونديال. وحسب أقوال سافونوف فقد ازداد معدل السياح الوافدين مقارنة مع يونيو عام 2017 الماضي بـ20 في المئة لسان بطرسبورغ وبـ10 أضعاف في كالينينغراد ويكاترينبورغ، فيما تشهد مدينة سارانسك زيادة عدد السياح بـ235 ضعفا.
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