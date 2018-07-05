مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة الكويت وهبوط القاهرة والرياض

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب متواضعة بقيادة الكويت وهبط مؤشرا بورصتى القاهرة والرياض بينما استقر مؤشر بورصة مسقط بدون تغيير يذكر عند 4524 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة ارتد بحوالى 1.1 % ليسجل 16125 نقطة بينما هبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.9 % فى بورصة الرياض ليصل إلى 8178 نقطة وانخفض سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.6 % وسعر سهم بنك الراجحي 1.4 %.



كما واصل سعر سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير التراجع ليهبط 9.2 % بعد أن سجلت شركة التجزئة هبوطا حادا في الأرباح السنوية الأسبوع الماضي وأعلنت أنها ستغلق 75 متجرا.



وقفز مؤشر بورصة الكويت بحوالى 1 % ليزداد إلى 5180 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.6 % ليتجاوز 1331 نقطة بينما ارتفع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليتقدم إلى حوالى 9260 نقطة وارتفع سعرا سهمى بنك قطر الوطني وبنك الريان 0.65 % و0.82 % على الترتيب وجاء سهم الكهرباء والماء القطرية في المركز الثالث بين الأسهم التي حققت أكبر مكاسب بصعود سعره 1.2 %.



وكسب مؤشر سوق مال دبى العام حوالى 0.7 % ليصل إلى أكثر من 2880 نقطة مع صعود أسعار أسهم شركات دبي للاستثمار وإعمار العقارية وداماك العقارية 2.1 % و0.6 % و1.4 % على الترتيب بينما زاد مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 4603 نقطة بفضل صعود أسعار أسهم شركة دانة غاز 1 %.

