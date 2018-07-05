اقتصادية النواب: بيان الحكومة سيناقش على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل

عضو اللجنة :غياب الحكومة عن الاجتماعات واقتصارها علي النواب فقط ..وإرسال كافة الملاحظات للجنة الخاصة





ياسمين فواز

أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية بعقد سلسلة اجتماعات على مدار ثلاثة أيام الأسبوع المقبل لمناقشة المحور الاقتصادى داخل البيان الحكومى الذي ألقاه المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في الجلسة العامة الثلاثاء الماضي.

ويرتكز بيان الحكومة على 5 أهداف رئيسية، هي حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

من جانبها، كشفت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية عن عقد اللجنة طوال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء سلسلة اجتماعات لمناقشة الجانب الاقتصادى داخل بيان الحكومة الجديدة.



وأضافت في تصريحات لـ"المال" أن اللجنة ستدون كافة ملاحظاتها بشأن البيان لإدراجه داخل تقرير يقدم إلى اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة خلال 10 أيام برئاسة الوكيل الاول للبرلمان السيد الشريف ، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل للتصويت علي تجديد الثقة في الحكومة.



وأشارت فهمي إلى أن اللجنة حريصة علي مناقشة الجانب الاقتصادى للبيان بإمعان لأهميته الشديدة ، لافتة إلى أن المناقشة لن يحضرها ممثلو الحكومة بل النواب فقط.



وتوقعت أن في حال عدم إرفاق ملاحظات اللجنة الاقتصادية بتقرير اللجنة الخاصة المشكلة للرد علي بيان الحكومة سيتم عرض الملاحظات في الجلسة العامة.