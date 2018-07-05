مسؤول بالعاصمة الجديدة: انتقال المركزى والبنوك قبل عام 2024

مسؤول بالعاصمة الجديدة :انتقال المركزى والبنوك الى حى المال والاعمال قبل عام 2024





· رئيس قطاع الخدمات : نوفر 280 الف فرصة عمل دائمة ومؤقتة حتى عام 2053





· خصصنا 8 جامعات و 38 مدرسة دولية واول مدرسة للتعليم التكولوجى





· انشاء استاد اكبر من استاد القاهرة فى العاصمة

أحمد الدسوقى

قال الدكتور ياسر البارودى ، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البنك المركزى والبنوك سينتقلوا إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل عام 2024 ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحات كبيرة للقطاع المصرفى لخدمة سكان المدينة التى تعد الأكبر فى العالم.

يعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنه المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبي، ويقام على مساحة 195 فدان بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع.

ومن بين أبرز البنوك التى تقدمت بطلبات للحصول على أراضٍ:" الأهلى المصرى - المصرف المتحد - بنك فيصل الإسلامى المصرى – بنك الاستثمار العربى – بنك قطر الأهلى الوطنى - البنك المصرى لتنمية الصادرات - البنك التجارى الدولى – بنك قناة السويس – بنك التجارى وفا بنك – بنك عودة مصر "

ولفت "البارودى" فى تصريح لـ"المال" على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، إلى أن العاصمة الجديدة توفر 280 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة حتى عام 2053.

وأكد أن الحى الحكومى فى مراحله النهائية تمهيدا لانتقال المؤسسات إليه ومنها مؤسسة الرئاسة فى نهاية يونيو المقبل



وأشار إلى أن المرحلة الأولى للعاصمة ستضم نحو 2 مليون مواطن فى حين سيقطن العاصمة بعد الانتهاء كلية منها نحو 7 ملايين مواطن.

وقال البارودى إنه تم تخصيص فى المرحلة الأولى 8 جامعات بالإضافة إلى 38 مدرسة دولية، منها أول مدرسة للتعليم التكنولوجى فى مصر، ومركز للتدريب بالإضافة إلى مركز طبى عالمى و 19 منطقة مخصصة للعيادات والمستشفيات ومدينة رياضية .