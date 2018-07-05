EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
مسؤول بالعاصمة الجديدة: انتقال المركزى والبنوك قبل عام 2024
الخميس 05 يوليه 2018 10:06 م
العاصمة الإدارية
أخر الأخبار
العاصمة الإدارية
مسؤول بالعاصمة الجديدة :انتقال المركزى والبنوك الى حى المال والاعمال قبل عام 2024
· رئيس قطاع الخدمات : نوفر 280 الف فرصة عمل دائمة ومؤقتة حتى عام 2053
· خصصنا 8 جامعات و 38 مدرسة دولية واول مدرسة للتعليم التكولوجى
· انشاء استاد اكبر من استاد القاهرة فى العاصمة
أحمد الدسوقى
قال الدكتور ياسر البارودى ، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البنك المركزى والبنوك سينتقلوا إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل عام 2024 ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحات كبيرة للقطاع المصرفى لخدمة سكان المدينة التى تعد الأكبر فى العالم.
يعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنه المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبي، ويقام على مساحة 195 فدان بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع.
ومن بين أبرز البنوك التى تقدمت بطلبات للحصول على أراضٍ:" الأهلى المصرى - المصرف المتحد - بنك فيصل الإسلامى المصرى – بنك الاستثمار العربى – بنك قطر الأهلى الوطنى - البنك المصرى لتنمية الصادرات - البنك التجارى الدولى – بنك قناة السويس – بنك التجارى وفا بنك – بنك عودة مصر "
ولفت "البارودى" فى تصريح لـ"المال" على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، إلى أن العاصمة الجديدة توفر 280 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة حتى عام 2053.
وأكد أن الحى الحكومى فى مراحله النهائية تمهيدا لانتقال المؤسسات إليه ومنها مؤسسة الرئاسة فى نهاية يونيو المقبل
وأشار إلى أن المرحلة الأولى للعاصمة ستضم نحو 2 مليون مواطن فى حين سيقطن العاصمة بعد الانتهاء كلية منها نحو 7 ملايين مواطن.
وقال البارودى إنه تم تخصيص فى المرحلة الأولى 8 جامعات بالإضافة إلى 38 مدرسة دولية، منها أول مدرسة للتعليم التكنولوجى فى مصر، ومركز للتدريب بالإضافة إلى مركز طبى عالمى و 19 منطقة مخصصة للعيادات والمستشفيات ومدينة رياضية .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا