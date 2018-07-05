الحكومة: معدلات إيجابية لاحتياطي القمح والسكر والزيت

احتياطي القمح نحو 4 أشهر ونصف.. والسكر أكثر من 6 أشهر





المال- خاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف احتياطي السلع الاستراتيجية، وكذا مشروعات الوزارة لتطوير التجارة الداخلية، وأعمال لجنة تنقية كشوف المستحقين للدعم والبطاقات التموينية.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير التموين أكد خلال الاجتماع ان احتياطي الاقماح يبلغ نحو 4 أشهر ونصف، بينما يصل احتياطي السكر لأكثر من 6 أشهر؛ ويصل احتياطي الزيت لنحو 3 أشهر ونصف، وهي معدلات إيجابية.

وأضاف المتحدث الرسمي: ناقش الاجتماع كذلك مشروعات وزارة التموين لتطوير التجارة الداخلية، كإحدى الوسائل المهمة لضبط الأسواق، وتحويلها من أسواق غير منظمة الى أسواق منظمة، يسهل الرقابة عليها، مما يستفيد به المواطنون، ويمنع محاولات رفع الأسعار.

وأوضح السفير أشرف سلطان ان وزير التموين عرض لجهود الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتنقية كشوف المستحقين لدعم السلع بالبطاقات التموينية، ممن لا تنطبق عليهم الشروط، لإيصال الدعم الى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً.