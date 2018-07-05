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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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بط
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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 631 جنيهًا
الخميس 05 يوليه 2018 08:45 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية نتيجة صعود الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 631 جنيهًا للجرام، مقابل 630 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 541 جنيهًا، وعيار 24 نحو 721 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1258 دولارًا بدلًا من 1256 دولارًا أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5049 جنيهًا بدلًا من 5040 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
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