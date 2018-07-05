صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 631 جنيهًا

عمر سالم









سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية نتيجة صعود الأوقية فى بورصة الذهب العالمية.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 631 جنيهًا للجرام، مقابل 630 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 541 جنيهًا، وعيار 24 نحو 721 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1258 دولارًا بدلًا من 1256 دولارًا أمس.



