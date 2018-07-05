الحديد والصلب



محمود زكي



كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحتياجات ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق عن ثبات أسعار الحديد خلال شهر يونيو الماضي حيث سجل سعر الطن الحديد صلب لفائف قيمة 12530 جنيها للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14%.



وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن الحديد شهد ثبات في الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مايو والذي سجل نفس السعر.



في حين سجل الحديد إرتفاعًا بنسبة 29.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي سجل طن الحديد فيه 9700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة والبالغ نسبتها 14%.



بينما شهد حديد كريتال كمر مقاسات .8 و1 و1.2 طول 12 متر ثباتَا في الأسعار خلال شهر مايو وذلك بقيمة 13500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.



وارتفع الكريتال كمر بنسبة 32.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي سجل فيه الطن قيمة 10200 جنيه تسليم أرض المصنع.



ويرجع ثبات أسعار الحديد خلال الشهر الماضي إلى ثبات أسعار البيلت عالميًا وهو ما إنعكس على ثبات الأسعار محليًا خلال تلك الفترة.