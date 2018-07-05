CIT تحدد رؤيتها بالتشريعات القانونية والتنظيمية بالقطاع‎

المال– خاص









أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، خارطة طريق التشريعات والأطر القانونية الجديدة لتنظيم الصناعة؛ بهدف التأهيل الأمثل للشركات المحلية بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات والمستجدات العالمية في تنظيم العلاقة مع كل أطراف المنظومة من جهات وهيئات حكومية وأفراد ومؤسسات دولية.





تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال كلمته الذي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بالوزارة ورئيس مكتب حماية الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" خلال فعاليات مؤتمر حماية البيانات الشخصية الذي عقدته الغرفة مؤخرًا قائلًا: "إننا نؤمن بضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى الشركات والأفراد حول الأطر التنظيمية واتشريعية المقرر إصدارها، من هذا المنطلق ندعو إلى حوار مجتمعي بالتنسيق مع إيتيدا ولجنة التشريعات والقوانين ومنظمات المجتمع المدني لبدء حملة توعية وتثقيف بالجوانب القانونية والتنظيمية ".





وأضاف: "تعمل الوزارة حاليا على استكمال منظومة التشريعات والقواعد التنظيمية في القطاع من خلال إعداد قانون المعاملات الإلكترونية ووضع بعض السياسات التنظيمية الأخرى لتشجيع التجارة الإلكترونية وتنمية قدرات الشركات والقطاع".





وبحسب بيان الغرفة من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة رؤية متكاملة للتشريعات المختصة بتنظيم الصناعة من خلال الطرح المجتمعي للمناقشة والتدريب والتأهيل ورفع الوعي بأهمية التوافق مع الأنظمة القانونية لإتاحة ميزة تنافسية جديدة للشركات المصرية تسهم في تحقيق رؤى التوسع في الأسواق الخارجية، والدفع بقاطرة نمو المجتمع وخدماته اعتمادًا على الحلول المبتكرة لرفع كفاءة وجودة أنظمة العمل وأجهزة الدولة بما يتمشى مع رؤية مصر التنموية 2030 .





وصرح المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائلا: "إننا نعي تمامًا أهمية دورنا في رفع الوعي لدى شركات القطاع بالمستجدات التشريعية لتنظيم الصناعة، ولا سيما في ظل الإهتمام الحكومي والدعم الرئاسي منقطع النظير للقطاع خلال الآونة الأخيرة، وبعد أن أطلعنا البرلمان المصري من خلال لجنة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية على عدد من القوانين والنصوص التشريعية بدأت بالتصديق على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإقرار وزارة العدل لقانون حماية البيانات الشخصية تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب، والعمل على قانون تنظيم التجارة الإلكترونية وتفعيل قانون التوقيع الإلكتروني لإعتماده في كافة المعاملات الحكومية ولدى الكيانات الاعتبارية والأشخاص عبر منظومة متكاملة تنظم العلاقات وتوثق المعاملات وتحمي حقوق كل الأطراف".





وأضاف: إننا نتطلع لتعزيز دورنا كشركاء أساسيين في توطين وترسيخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الأعمال والمجتمع المصري، وهو إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيتنا المستقبلية التي تقوم على أساس دعم الشركات التي تعد العمود الفقري للنهوض بالصناعة، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في الصناعة لتعزيز اسم مصر على الخريطة العالمية.





تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحثت، خلال مؤتمرها الأخير، مستقبل قانون حماية البيانات الشخصية وتأثيره المباشر على الشركات ذات الصلة المباشرة بخدمات المستخدمين مثل الصحة والمؤسسات المصرفية والبنوك والتسويق الرقمي وغيرها، وشهد المؤتمر مشاركة العديد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم إلقاء الضوء على العديد من قصص نجاح ومنها SAP وIBM ومايكروسوفت ونت كير.



