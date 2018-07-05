النعيم توصي بشراء 3 أسهم بالبورصة المصرية

البورصة المصرية

أسماء السيد



نصحت بحوث "النعيم"، بشراء 3 أسهم مدرجين في البورصة المصرية.



وجاءت اﻷسهم كالتالي: "جولدن كوست" الذي توقعت صعوده 8.60 جنيه، يليه سهم شركة "الأهرام للطباعة" التى أشارت أنه يستهدف مستوى 9.50 جنيه كمستهدف أول ثم 10.20 جنيه كمستهدف ثاني، وأخيرًا سهم "المتحدة للإسكان" محدده مستهدفاته عند 5.60 جنيه ثم 6.30 جنيه.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة، اليوم الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 16125 نقطة، والأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.47% عند مستوى 800 نقطة.



كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% عند مستوى 2034 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 0.90% عند مستوى 2719 نقطة، وكذا نظيره العشرينى بنسبة 1.34% عند مستوى 16205 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 1.1 مليار جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 102.5 مليون جنيه، و41.8 مليون جنيه، و44.5 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه على التوالى.



واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 10.1 مليون جنيه، و186.8 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الاحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 47 سهمًا من إجمالى 175 متداولاً، بينما هبط 88 وبقى 40 دون تغير.