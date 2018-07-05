القاهرة للاستثمارات تطلب من البورصة الشطب الاختيارى لأسهمها

البورصة

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية، إنها تلقت طلبًا من الممثل القانوني لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، لشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة اختيارياً.



وأوضحت البورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، أن هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 10 يونيو 2018 الموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24 يونيو.



وأضافت البورصة أنه جارٍ استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري المقرر إعلان تفاصيلها لاحقًا.



ومن المقرر أن تقوم البورصة بشطب أسهم الشركة البالغة 47 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للواحد الجداول.