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نقل وملاحة
ميناء دمياط يستقبل 3198 طن خشب
الخميس 05 يوليه 2018 03:01 م
دمياط للحاويات
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دمياط للحاويات
محمود محسن
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات من بينهم شحنة خشب تزن 3198 طن خشب و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
يذكر أنه غادر الميناء 751 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41310 أطنان من البضائع العامة منها 33 سيارة نقل محملة بـ 1450 طن قمح.
وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 69160 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19564 طنا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 9500 طن يوريا و 6000 طن ألواح جبس و 1030 طن بوتاسيوم و 5150 طن فوسفات و 3100 طن كسب فول صويا.
ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 147 حاوية مكافئة، وحركة الوارد بلغت 492 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1106 حاويات مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9800 طن ذرة و 13882 طن حديد و 3198 طن خشب و 3500 طن كسب عباد و 36 طن قطع غيار.
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