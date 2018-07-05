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نقل وملاحة
النقل تبدأ إنهاء مديونيات بقيمة 54 مليار جنيه
الخميس 05 يوليه 2018 02:47 م
هشام عرفات وزير النقل 9
أخر الأخبار
هشام عرفات وزير النقل 9
الفوائد تقدر بنحو 5 مليارات جنيه
أحمد عاشور
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن وزارته بدأت رحلة إنهاء مديونيات بقيمة 54 مليارات جنيه مع جهات حكومية وبنك الاستثمار القومي.
وأضاف للصحفيين على هامش انعقاد اللجنة المصرية المجرية أن الفوائد السنوية لتلك المديونية تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه ولا يمكن الاستمرار دون وضع حد لتلك التركمات.
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