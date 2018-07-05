جمعية رعاية للتصلب المتعدد تطلق أنشطة توعوية

تصلب الأعصاب

■ درويش: زيادة الوعى هو الأداة الحقيقة لرفع نسب التشخيص المبكر

■ دينا زمزم: المرض يهاجم الشباب.. والمصابات ضعف الذكور



المال- خاص



أطلقت جمعية رعاية للتصلب المتعدد حملة توعوية لنشر الوعى بين فئات الشعب؛ للتعرف على أعراض مرض التصلب المتعدد، وحثهم على الكشف المبكر إذا ما ظهرت أى من أعراضه، والذى يعد من أخطر أمراض العصر التى تصيب الجهاز العصبى المركزى.



يصيب مرض التصلب المتعدد والمتعارف عليه علميا باسم «Multiple Sclerosis» الجهاز العصبى المركزى، والذى يتكون من المخ والحبل الشوكي، وتأتى أعراض المرض على شكل عدم اتزان فى الحركة أو ضعف فى الأطراف، واضطراب فى الرؤية إلى جانب مشاكل فى التركيز وصعوبة فى الإخراج.



وتكمن خطورة المرض بالرغم من نسبة انتشاره المحدودة فى أنه غالبًا ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا وهى الفئة المنتجة فى المجتمع، ويأتى المرض على هيئة هجمات متكررة تسبب إثرها حالات متباينة من شلل الأعصاب فى مناطق مختلفة من الجسد إذا ما تم إهمال الأعراض.



ويعد التصلب المتعدد مرضًا مزمنًا، ويوجد نحو 2.5 مليون شخص مصاب حول العالم، وفى مصر هناك تقديرات بإصابة 40 و50 ألف شخص بالمرض فى مصر، وحتى الآن لا يوجد علاج جذرى لهذا المرض ولكن المجتمعات الآن تحاول أن تركز على تحسين نوعية حياة المريض، وتحاول العلاجات تحسين وظائف الجسم بعد النوبة ومنع حدوث نوبات جديدة.



وقال أحمد درويش، نائب رئيس جمعية رعاية مرضى التصلب المتعدد قائلاً: “إن مرض التصلب المتعدد هو القاتل الصامت ليس فقط للحياة ولكن أيضًا لمسيرة التنمية والتطوير، إذ يصيب المرض فئة الشباب ممن يمثلون العمود الفقرى للاقتصاد القومى.



وأضاف درويش أنه كلما بدأ العلاج مبكرًا، ارتفعت احتمالية عدم تطور المرض من المرحلة الأولى، مضيفًا أن من أهم وأصعب التحديات التى تواجه مرضى التصلب العصبى فى مصر عدم الوعى تجاه المرض، وعدم المعرفة التامة به، فرغم أهميته الشديدة فإنه يعد ثانى أسباب إعاقة الشباب حركيًّا فى العالم بعد حوادث السيارات.



وأكد أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لنشر الوعى حول المرض ومن ثم تحقيق نسب سيطرة مرتفعة إلى جانب العمل على توافر الأدوية لكل المرضى أينما كانوا، منوهًا بتكلفة العلاج المرتفعة مع وجود أنواع محدودة من الأدوية بهيئة التأمين الصحى، وهو ما يعد أمرًا غاية فى الخطورة إذا ما انتبهنا أن مريض التصلب المتعدد قد يتحول إلى شخص قعيد بقية حياته بسبب عدم حصوله على العلاج فى الوقت المناسب.



وفى السياق ذاته، قالت دينا زمزم أستاذ مساعد المخ والأعصاب فى كلية الطب بجامعة عين شمس، لحسن الحظ أصبحت هناك علاجات مختلفة ومتنوعة لمرض التصلب المتعدد، إذ تقوم هذه الأدوية بتقليل أعراض ومدد وعدد الهجمات، لكن لها آثار جانبية ممكن من أن تؤثر على حياة المريض وكفاءته فى تأدية وظائفه الحياتية، وهناك جهود من جانب الدولة لتوفير العلاج على نفقة الدولة، ولذلك نطالب أن تتوافر علاجات أخرى لها نفس الفاعلية، ولكن ليس لها تلك الأعراض جانبية لكى نحافظ على إنتاجية المريض فى المجتمع نظرًا أنها تؤثر على فئة الشباب، وهى الفئة المنتجة فى المجتمع.



وحثّت زمزم على ضرورة التحرك لنشر الوعى حول المرض، محذرة أن نسب الإصابة بالمرض فى الإناث تعادل ضعف مثيلتها فى الرجال، وهو ما يزيد من خطورة المرض إذا ما اجتمعت هذه النسب مع نسب الشباب المصابة بالمرض.







