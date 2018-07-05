30 يوليو عمومية مصر المقاصة لانتخاب الضبع رئيساً

شركة مصر المقاصة

مصطفى طلعت



قالت مصادر مقربة من شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، أن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، الدعوة إلى إنعقاد الجمعية العمومية 30 يوليو الجاري للاستفتاء على انتخاب أشرف الضبع رئيسا للشركة.



وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت أمس، عن استبعاد اللواء محمد عبد السلام، من كشوف المرشحين على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بما يترتب على ذلك آثار إعمالاً ونفاذاً للأحكام القضائية الصادرة في هذا الأمر.



وأكدت المصادر أن حصول الضبع على 50% + 1 صوت من اجمالى الحضور فى الجمعية العمومية كفيل بمنحه رئاسة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة.



وتابعت المصادر : فى حالة عدم اجتياز الضبع للتصويت، سيتم الدعوة من جديد لفتح باب تلقى طلبات المشاركة بانتخاب رئيس جديد للمقاصة، وحينها قد نشهد ترشح أسماء جديدة، كما أن الضبع من حقه المشاركة أيضاً، فى حين يبقى موقف عبدالسلام مرهوناً بقدرته على الغاء الحكم القضائى باستبعاده من الانتخابات بسبب مخالفة الشروط.



يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قد قررت السبت الماضي، باستبعاد محمد عبدالسلام، من قوائم المرشحين لمخالفته شروط الترشح فيما يتعلق بالجمع بين عدد من المناصب التنفيذية بشركات مختلفة، وتقدم "عبدالسلام" باستشكال على قرار المحكمة صباح يوم الانتخابات -الإثنين- من أجل إيقاف تنفيذ الحكم ومواصلة المنافسة على المنصب، لكن المحكمة قررت رفض الشق المستعجل ونظر الشق الموضوعي يوم 22 يوليو الجارى.



وقالت الرقابة المالية أن قرارها بابعاد عبدالسلام من سجلات الانتخابات، يأتي تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بتاريخ 30/6/2018، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 من ذات المحكمة فى الدعوى رقم 47937 لسنة 72 ق، والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 30/6/2018 فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق بما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 من المحكمة نفسها فى الإشكال رقم 47942 لسنة 72 ق المقام من محمد عبد السلام، القاضى برفض الإشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بجلسة 30/6/2018 المشار إليه.



واستبعدت المصادر أي احتمالات لتأثر العمل فى الشركة بغياب رئيس مجلس الإدارة.