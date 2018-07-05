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بورصة وشركات
ميراكو تشتري الأسهم المتضررة من الشطب بقيمة 353 مليون جنيه
الخميس 05 يوليه 2018 02:44 م
مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو 66
أخر الأخبار
مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو 66
رجب عزالدين
أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ شركة ميراكو للتكييف عملية شراء الأسهم المتضررة من الشطب الاختيارى بقيمة إجمالية 353 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول أن الشركة نفذت عملية الشراء لنحو 2.6 مليون سهم استجابت للعرض بمتوسط سعر 130.99 جنيه للسهم.
وفتحت البورصة سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول 27 يونيو الجارى وحتى نهاية 4 يوليو القادم لتسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بالمتضررين من الشطب الاختيارى للشركة بسعر 130.9 جنيه للسهم.
ووافقت عمومية الشركة فى 8 يناير 2018 على شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطبا اختياريا وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من القرار بما فيهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى 7 يونيو الجارى على سير مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو في إجراءات الشطب الاختياري.
ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
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