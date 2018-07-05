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طاقة
الملا: 130 مليار جنيه مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية
الخميس 05 يوليه 2018 02:39 م
طارق الملا جديد
أخر الأخبار
طارق الملا جديد
نسمة بيومي وعمر سالم
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز ١٣٠ مليار جنيه.
وأضاف الملا خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة البترول أن حقل ظهر جعل مصر واجهة مميزة للاستثمار فى قطاع البترول والعاز المصرى.
وأوضح أن الحقل يضم عددا من أقوى شركات البترولية والغاز العالمية مثل إينى الإيطالية روسنفت الروسية وبي بي الإنجليزية ومبادلة الإماراتية.
واشار الملا إلى أن الوزارة تأمل في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية ٢٠١٩.
وأضاف أن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى سيعمل فى المرحلة الحالية على اصدار الرخص الداخلية من نقل وتوزيع داخل السوق المحلية.
وأضاف أن الوزارة ستتسلم الاستراتيجية النهائية لتطوير قطاع الثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر المقبل.
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