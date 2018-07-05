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طاقة
طارق الملا: آلية تسعير بيع المحروقات تحت الدراسة.. ولن تطبق حاليًا
الخميس 05 يوليه 2018 02:28 م
طارق الملا جديد
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طارق الملا جديد
نسمة بيومي وعمر سالم وأحمد صبري
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة تدرس آلية تسعير لبيع المواد البترولية بالسوق المحلية، بعد الانتهاء من مراحل رفع الدعم عن المحروقات، لكن لن يتم تطبيقها في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه توجد أسعار جبرية لجميع أصناف المحروقات.
وأكد الملا، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم الخميس، أن الوزارة ستعمل على نشر آلية التسعير العالمية، والتى تشمل معادلة الأسعار على أن يتم نشرها للمواطنين، وستحسب من خلال معرفة سعر برميل النفط عالميًا، وبرنت إضافة إلى تكلفة التسويق والتوزيع.
وأضاف أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 6.75 مليار قدم مكعبة يوميًا، بنهاية العام الجارى من ربط مراحل جديدة من ظهر وآبار أخرى.
وأوضح أنه خلال الشهور القليلة المقبلة سيكون هناك أمور جديدة بشأن تنمية الحقل أفروديت، ثم البدء فى مد الخط تمهيداً لربط خط غاز لنقل الغاز القبرصى إلى مصر.
البترول
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