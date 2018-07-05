500 مليون جنيه إجمالى استثمارات «إيديال ستاندرد» بالسوق المصرية

500 مليون دولار إجمالى استثمارات «إيديال ستاندرد» بالسوق المصرية

■ شراكة مع مؤسسة مصر الخير للحفاظ على المياه

■ بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط

■ تصدير منتجاتنا لدول الشرق الأوسط وأفريقيا

■ السعودية والكويت والبحرين وليبيا وسوريا أبرز المستوردين

■ %30 حصتنا السوقية والمشروعات القومية متنفس للعديد من الصناعات



المرسى عزت



قال ممدوح إبراهيم، مدير مبيعات شركة إيديال ستاندرد للأدوات الصحية، إن الشركة تولى أهمية قصوى للسوق المصرية، موضحا أن إجمالى استثمارت الشركة منذ بدء عملها فى مصر عام 1983 بلغت 500 مليون جنيه، وجار العمل على ضخ استثمارات أخرى.



وأضاف إبراهيم فى حواره مع «المال» أن الشركة تولى أهمية أيضا بابتكار منتجات مخفضة لاستهلاك المياه.



وأشار إلى أن إيديال ستاندرد تعمل دوما على الوفاء باحتياجات السوق المحلية أولا، ثم تقوم بعد ذلك بتلبية الاحتياجات التصديرية.



وأوضح إبراهيم أن إيديال ستاندرد تغطى احتياجات العديد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن العاصمة متنفس محترم وجاذب للعديد من المشروعات والاستثمارات.



وتطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالدول التى تستقبل صادرات الشركة، إلى جانب الحصة السوقية، بالإضافة إلى جانب رؤية الشركة الأم للسوق المصرية.



وقال مدير مبيعات شركة إيديال ستاندرد للأدوات الصحية، إن استراتيجية إيديال ستاندرد للتوسع تعتمد على محورين رئيسيين، أولهما فى السوق المصرية، بينما يركز المحور الثانى على الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن استراتيجية التوسع فى إيديال ستاندرد بشكل أساسى تقدم على إدراكنا الكامل للاحتياجات المختلفة للأسواق التى نتعامل معها، إذ نسعى باستمرار لتقديم منتجات جديدة تعمل على تلبية رغبات واحتياجات عملائنا، مع المحافظة على معايير الجودة.



وأضاف أن الشركة تتمتع بحصة سوقية تصل إلى 30 %، مرجعًا ذلك إلى قدرة الشركة على تحقيق التوازن بين التصميم والجودة والأمان والثقة.



وأوضح إبراهيم أنّ الابتكار والتكنولوجيا من العناصر التى لا غنى عنها فى توفير مزيج أكثر استدامة من الموارد لسكان العالم الذين يزيدون يومًا بعد يوم، ومن بينهم مصر التى تُعد واحدة من أكثر دول العالم التى تشهد نموًا سكانيًّا كبيرًا، إذ تجاوز تعدادها 100 مليون نسمة.



وأكد أن إيديال ستاندرد أطلقت مبادرة تحت اسم «كل نقطة بتفرق» بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تعمل على تحسين كفاءة استخدامات المياه، وترشيد استهلاكها من خلال زيادة الوعى، وتقديم منتجات توفير استهلاك المياه فى عدد من المناطق فى مصر، إذ تنطلق المبادرة أولاً فى محافظة أسيوط.



ولفت إلى أنه من المتوقع أن تقوم الشركة فى إطار هذه المبادرة بتوفير وصيانة 500 خلاط مياه فى بعض الأماكن العامة التى تتميز باستهلاكها العالى من المياه.



وطبقًا للبحوث العلمية فى مجال المياه فإن مصر ستعانى من أزمة مائية حادة بحلول عام 2025، وهو ما يدق ناقوس الخطر، ويجعل الشركة أكثر التزامًا بتطوير حلول مبتكرة لاستخدامات أكثر ذكاءً للمياه.



وتوفر إيديال ستاندرد منتجات تقوم على توفير المياه إذ توفر 70 % من المياه المستخدمة دون التأثير على الأداء، فبعض منتجات الشركة يستغرق تركيبها 10 دقائق فقط، وتوفر 180000 نقطة مياه كل دقيقة”.



وأضاف مدير مبيعات شركة إيديال ستاندرد، أن الشركة لديها طلب كبير على منتجاتها فى السوق المحلية، لافتًا فى هذا الصدد إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت الاستحواذ على نسبة كبيرة من منتجات الشركة.



وأكد أن الشركة حصتها كبيرة فى المشروعات التى يتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة قادرة على جذب العديد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.



وأشار إلى أن إجمالى مبيعات الشركة ستصل مع نهاية العام الحالى إلى2 مليار جنيه، منها 75 % مبيعات محلية، والنسبة المتبقية والتى تصل إلى 25 % مبيعات تصديرية.



ولفت إبراهيم إلى أن الشركة تصدر منتجاتها للعديد من دول منطقة الشرق الأوسط، منها على سبيل المثال لا الحصر المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وليبيا، وسوريا، وقطر، ودول المغرب العربى.



وأوضح أن إيديال ستاندرد مصر تلبى احتياجات منطقة الشرق الأوسط من الأدوات الصحية، موضحًا فى هذا الصدد أن العمل فى شركة إيديال ستاندرد يقوم على تغطية مصانع تابعة للشركة الأم لكل منطقة جغرافية.



وذكر أن إيديال ستاندرد فى مصر تقوم على تغطية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى حين أن المصانع التابعة بمنطقة أوروبا تغطى احتياجات الدول الأوروبية.



وتمتلك إيديال ستاندرد 47 مصنعا حول العالم، منهم 6 مصانع تابعة فى مدينة العاشر من رمضان مساحتها تصل إلى 10 ألف متر مربع توفر 3 الاف فرصة عمل وهو ما يجعلها من كبريات شركات الادوات الصحية فى مصر على مدار الثلاثة عقود الاخيرة



وأشار إبراهيم إلى أن الشركة الأم ومقرها بلجيكا تؤمن بأن السوق المصرية واعدة، لذلك لا تتوانى عن ضخ استثمارات جديدة.



وأوضح أن الشركة الأم تمتلك حاليا نسبة تصل إلى 100 % من شركة إيديال ستاندرد مصر بعد أن كان فيما سبق موزعه لبنوك حكومية وغيرها من الهيئات والأفراد.



يشار إلى أن إيديال ستاندرد مصر هى إحدى شركات إيديال ستاندرد العالمية، تأسست إيديال ستاندرد مصر عام 1983، وتدير الشركة حاليًّا 6 مصانع فى مدينة العاشر من رمضان تقوم بتصنيع منتجات متعددة مثل الأدوات الصحية، والخلاطات والبانيوهات الأكريليك وبانيوهات المساج، وكبائن الاستحمام وألواح الأكريليك، تشغل مصانع الشركة فى مصر مساحة تتجاوز 100000 متر مربع، وهى مجهزة بأحدث خطوط الإنتاج والمعدات الميكانيكية والتكنولوجية المتطورة لضمان أعلى معايير الجودة.



ويعمل فى إيديال ستاندرد مصر حاليًّا 3000 موظف، وتركز الشركة بصورة أساسية على زيادة حجم صادراتها التى شهدت نموًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة لتصل إلى 50 % من حجم الإنتاج الكلى للشركة تُصّدر الشركة منتجاتها لأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وعلى مدار عام 2018، وبعد مرور 35 عاماً من وجودها فى السوق المصرية.



يذكر أن الشركة تقوم باستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية فى مجال ترشيد استهلاك المياه، كما تسعى لدمج حلولها المبتكرة فى كل منتجاتها وعلاماتها التجارية المعروفة محليًّا وعالميًّا، والتى من بينها إيديال ستاندرد وأرميتاج شانكس وبورشه وسيراميكا دولوميت وفيديما.



أيديال ستاندرد العالمية هى شركة خاصة تتخذ من بروكسل - بلجيكا مقرًّا رئيسيًّا لها، ويعمل بها حوالى 9500 موظف، كما تقوم بإدارة وتشغيل مصانع تخدم من خلالها أكثر من 60 دولة فى كلٍّ من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتعتمد على أحدث التطبيقات والابتكارات التكنولوجية، كما تتعاون مع أفضل المصممين فى العالم، فى الوقت نفسه تركز الشركة على تطوير حلول حمّامات مبتكرة ضمن عدد كبير من فئات المنتجات، منها الحمّامات، والخلاطات، والبانيوهات، والإكسسوارات الصحية.



يشار إلى أن شركة إيديال ستاندرد وقَّعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة مصر الخير تستهدف توفير المياه فى المقام الأول، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتنطلق المبادرة أولًا فى محافظة أسيوط.



وكانت الدكتورة نجوى ونجت، رئيس قطاع الصحة فى مؤسسة مصر الخير، قد أكدت «أنّ الشراكة مع شركة إيديال ستاندرد تمثل خطوة مهمة لمؤسسة مصر الخير فى إطار سعيها لتوفير استهلاك المياه، ونحن نشعر بالسعادة لتزايد الاهتمام من جانب الشركات بمبادرات التعاون فى هذا المجال يومًا بعد يوم، وهو ما يعنى إدراكها لأهمية تغيير السلوكيات الاجتماعية، خاصة إذا كان الأمر متعلقًا بالبيئة».



وأشار المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أنه سيتم تفعيل مبادرة ترشيد استهلاك المياه كهدف قومى فى النصف الثانى من شهر يوليو بمحافظة أسيوط كنموذج ببعض الوحدات الحكومية (مستشفى – مدرسة – كنيسة – مسجد) تمهيدًا لتعميم التجربة فى باقى المحافظات؛ بهدف نشر الوعى المائى بين المواطنين المصريين.



ممدوح إبراهيم فى سطور



يشغل المهندس ممدوح إبراهيم منصب مدير عام المبيعات فى إيديال ستاندرد مصر، ونظرًا لخبرته الممتدة لأكثر من 3 عقود، والتى عمل خلالها فى مجالى التسويق والمبيعات، يتمتع ممدوح بقدرة تامة على معرفة احتياجات السوق المصرية، واستخدام خبرته ومعرفته بهذا السوق الكبير فى تحسين أداء الشركة، وتلبية الاحتياجات المحددة للمستهلكين المستهدفين، وكذلك متطلبات البيئة المحيطة.



قضى ممدوح كل مسيرته المهنية فى قطاع الأدوات الصحية، إذ انضم لشركة إيديال ستاندرد عام 1987 ليعمل فى مجالى التصدير وإدارة تطوير المنتجات، وفى عام 1992شغل منصب مدير مبيعات المشروعات، إذ تمكن من استخدام خبرته الهندسية فى زيادة ودعم مبيعات الشركة فى مجال المنتجات غير السكنية.



شغل المهندس ممدوح بعد ذلك منصب مدير المبيعات، إذ كان مسئولاً عن قيادة والإشراف على استراتيجيات المبيعات ومتابعة أداء المبيعات بهدف إنجاز أهداف الأعمال والربحية.



وفى عام 2014 وقبل شغل منصبه الحالى مباشرة، تمت ترقيته لمنصب مدير عام المبيعات الإقليمى، إذ كان مسئولاً عن إدارة العمليات التشغيلية على المستويين المحلى والدولى، بما يضمن طرح وتوزيع المنتجات، وتأكيد القيم المؤسسية للشركة بأفضل صورة ممكنة.



يذكر ممدوح إبراهيم حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1990.