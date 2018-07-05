«تنمية الصادرات» تبدأ حصر مشكلات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شريف الجبلى

■ مصدر: ورشة عمل مشتركة لمناقشة منظومة المعارض وتذليل عقبات الشركات



أحمد اللاهونى



نظمت هيئة تنمية الصادرات، والشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، ورشة عمل، بحضور رئيس الشعبة، شريف الجبلى، وعدد من قيادات الهيئة.



قال مصدر مسئول بالهيئة فى تصريح لـ«المال»، إن اللقاء يعتبر بداية لسلسلة ورش تعقد على مدار الفترة المقبلة، بهدف رفع الوعى لدى المصدرين، والوقوف على المشاكل والعقبات التى تواجههم سواء فى التمويل أو اقتحام أسواق جديدة والعمل على حلها وتذليلها.



أضاف المصدر أن الهيئة دعت عددا من البنوك المحلية بينها المصرى لتنمية الصادرات لحضور اللقاء، بهدف حل أزمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ مبادرة البنك المركزى، لتشجيعها على دخول الأسواق الخارجية والمشاركة فى المعارض الدولية والبعثات التجارية.



أطلق البنك المركزى المصرى، فى يناير 2016 مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى %5، لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وجاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم تلك المشروعات.



أشار إلى أنه عرضت حزمة من البرامج التمويلية لصغار المصدرين، إلى جانب عرض منظومة المعارض وطريقة دعمها من قبل الهيئة وضوابط المشاركة فيها.



تتضمن خطة المعارض الجديدة الاشتراك فى 48 معرض دولى متخصص، تغطى مختلف القطاعات الصناعية، تم اختيارها بناءً على معايير حددتها هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجالس التصديرية، وفقًا لحوار سابق للرئيس التنفيذى للهيئة، شيرين الشوربجى مع «المال».



أضافت أن المعارض المدرجة بخطة الهيئة تشمل قطاعات الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، والحرف اليدوية، والصناعات الطبية، والصناعات الغذائية، والطباعة، والتغليف، والصناعات الكيماوية، والأسمدة، وصناعة الأثاث، والصناعات الجلدية، والكتب، والمصنفات الفنية.



لفت إلى أن الهيئة أعلنت عن خطة المعارض للعام المقبل بالصحف القومية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، بهدف التسهيل على الشركات للإطلاع على قائمة المعارض، والتقدم بطلب الاشتراك من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة.



تابع أنها انتهت من إعداد خطة البعثات الترويجية التى ستنظمها الهيئة وتشمل 12 بعثة لمختلف القطاعات التصديرية وخاصة لدول قارة إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، مشيرةً إلى أن الهيئة ستقوم بدعوة مشترين دوليين على هامش المعارض والملتقيات الدولية المقامة داخل مصر وذلك لعقد لقاءات توفيق أعمال مع الشركات المصرية.



أوضح، أنه تم الاتفاق بين الهيئة والمصدرين على التعاون سويًا لتحقيق مستهدفات إستراتيجية 2020 لوزارة التجارة، وتوسيع القاعدة بإضافة ألف مصدر.



كانت هيئة تنمية الصادرات تقدمت بطلب لوزارة المالية لإتاحة 240 مليون جنيه، لإضافة 1000 مصدر جديد، لقاعدة التصدير بواقع 80 مليون جنيه خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، تبدأ فى 2018 / 2019.



تستهدف «التجارة» متوسط نمو %10 سنويًا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.



حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت %16 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، إذ سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



أشار التقرير إلى أن إجمالى حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة %12، وسجل 29 مليارًا و357 مليون دولار خلال فترة التقرير مقابل، 26 مليارًا و138 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017.