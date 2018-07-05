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اقتصاد وأسواق
المالية تلزم الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا
الخميس 05 يوليه 2018 01:58 م
محمد معيط
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محمد معيط
مها أبوودن
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا، اليوم الخميس، لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونياً، على أن يبدأ ذلك تجريبيًا في يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر المقبل.
وأكد أن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة، التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في أحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.
وأشار إلى أن وزارة المالية سبق وأعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، من أجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريًا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويًا في ضرائب الدخل.
ولفت إلى أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير، التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديمها بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، والذي يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة، المقدم شهرياً لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد، ولنهاية إبريل للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيًا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين، وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الالكتروني لباقي الممولين تباعاً.
وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الالكترونية، وتم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيًا في ملفات الممولين والمسجلين، بجانب أن تلقي الخدمات إلكترونياً أصبح ميسور بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلاً عن البطاقة الورقية، وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب.
وأشار إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين، مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط، وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الالكتروني للمصلحة من مكتبه.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تتيح تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الالكتروني، مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم 8 ملايين ممول، إلى جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين، والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر، ما كان يمثل مشقة وجهد علي الممولين والمسجلين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين علي المأموريات.
وأوضح أنه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة إلكترونياً، خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد.
وأكد أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين والمسجلين وقت أطول للتركيز على أعمالهم، بدلاً من ضياع جزء منها في انهاء التعاملات الحكومية، وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.
وزارة المالية
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