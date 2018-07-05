حديد العشري تعلن زيادة أسعارها 150 جنيهًا

الحديد والصلب

عمر سالم



أعلنت شركة حديد العشري للصلب، عن زيادة أسعارها بداية من اليوم الخميس، بمبلغ 150 جنيهًا للطن.



وقال محمد السويفي، المدير التجاري لمجموعة العشري فى تصريحات لـ"المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها عن رفع الأسعار بداية من اليوم لتسجل 12450 جنيهًا، بدلاً من 12300 في مايو ويونيو الماضيين.



وأضاف السويفي، أن سعر الحديد للمستهلك يصل إلى 12800 جنيه، لافتاً إلى أنه يأتى نتيجة لتحرك أسعار الطاقة وأجور العمالة والنولون.



وأوضح أن هناك استقرار فى الأسعار العالمية، وهناك تحرك فى المبيعات فى السوق المحلية.