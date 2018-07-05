وزير البترول: مستحقات الشركاء الأجانب تتراجع إلى 1.2 مليار دولار

طارق الملا جديد

المال - خاص



قال طارق الملا، وزير البترول، إن رصيد مستحقات الشركاء الأجانب تراجع لأدنى مستوى منذ 2010 بنهاية يونيو الماضي، إلى 1.2 مليار دولار.



وأضاف الملا، في مؤتمر صحفي عقد بوزارة البترول، اليوم الخميس، أن الرصيد القائم لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البترول بمصر "قياسي" ويعبر عن مدى التزام مصر بسداد تلك المستحقات دوريًا.



ولفت إلى أن هذا الرصيد كان في حدود 1.3 مليار دولار قبل ثورة يناير، في نهاية يونيو 2010.