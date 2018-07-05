EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
وزير البترول: مستحقات الشركاء الأجانب تتراجع إلى 1.2 مليار دولار
الخميس 05 يوليه 2018 01:30 م
طارق الملا جديد
أخر الأخبار
طارق الملا جديد
المال - خاص
قال طارق الملا، وزير البترول، إن رصيد مستحقات الشركاء الأجانب تراجع لأدنى مستوى منذ 2010 بنهاية يونيو الماضي، إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف الملا، في مؤتمر صحفي عقد بوزارة البترول، اليوم الخميس، أن الرصيد القائم لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البترول بمصر "قياسي" ويعبر عن مدى التزام مصر بسداد تلك المستحقات دوريًا.
ولفت إلى أن هذا الرصيد كان في حدود 1.3 مليار دولار قبل ثورة يناير، في نهاية يونيو 2010.
البترول
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا