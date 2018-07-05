«الوجه القبلى للكهرباء» تطرح مناقصتين لتطوير محطة الكريمات

محطة كهرباء

عمر سالم



طرحت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، مناقصة لاختيار استشارى متخصص فى أنظمة الحريق، بهدف تطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الحريق الخاصة بمحطة كهرباء الكريمات 1، التابعة للشركة.



قال مسئول بارز بالشركة لـ«المال»، إنه من المقرر أن تتلقى العروض الخاصة بالمناقصة خلال 30 يوليو الجارى، على أن يكون قيمة التأمين الابتدائى الخاص بالمناقصة 80 ألف جنيه، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 400 جنيه.



ﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى 3350 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ،‏ «ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻣﺎﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.



فى ذات السياق طرحت الشركة مناقصة أخرى لتوريد معدات وادوات لصيانة محطة الكريمات المركبة، تتضمن توريد بلوف آمان لصيانة الغلايات الخاصة بالمحطة.



أضاف المسئول أن قيمة كراسة الشروط بتلك المناقصة تصل إلى 2000 جنيه، وبقيمة تأمين ابتدائى بقيمة 50 ألف جنيه، على أن يتلقى العروض خلال 29 يوليو الجارى، ومن المقرر أن تتم الصيانة خلال شهر أغسطس المقبل.



لفت إلى أن الشركات العاملة فى محطة كهرباء الوليدية، التابعة للشركة، تعمل على قدم وساق، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ أول وحدة من الوحدتين بالمحطة، منتصف 2019 المقبل.



أوضح أن شركة سيمنس الألمانية بدأت فى تنفيذ الأعمال الكهربائية الخاصة بالمشروع، الذى يصل قدرته إلى 650 ميجا وات فى أسيوط.



يشار إلى أن محطة الوليدية تنفيذها ﻋﺒﺮ 18 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ؛ بهدف ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘهدف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ %15 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وينفذ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿِﻤﻦ الخطة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة 2012 - 2017.



يشارك فى تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤطة الوليدية، 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ ‏(ﺃﻭﻓﻴﺪ‏) 55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ‏55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ«IDB».