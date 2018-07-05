القمة «العظمى» التى يترقبها العالم

شريف عطية

بعد مضى نحو ثمانية عشر شهراً على تسلم الإدارة الأميركية الحالية مهامها، تداخلت خلالها الأوضاع الداخلية لتأخير وتعويق ما عزمت عليه إبان المعركة الانتخابية من مقاربات «وفاقية» بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تبادلتا أثناءها ما يمكن وصفه بمحاولات عجم العود بين كل من البيت الأبيض والكرملين، كادت تجرهما لمواقف أقرب إلى إعادة تجريب سياسة «حافة الهاوية» التى كانت سائدة بينهما فى خمسينيات القرن الماضى، ذلك قبل أن يعلن الجانبان مطلع يوليو الحالى، وبعد زيارة مستشار الأمن القومى الأميركى «جون بولتون» إلى موسكو، عن موافقتهما عقد أول لقاء قمة بين رئيسيهما فى 16 يوليو بهلسنكى، وهى نفس المدينة التى سبق أن شهدت لقاء قمة بين نيكسون- بريجينيف، حيث دعا الرئيس الأميركى بعدها إلى بدء عصر جديد من الوفاق مع الاتحاد السوفيتى، ما دشن لتطوير علاقتهما من «التعايش» خلال الستينيات إلى «الانفراج المحدود»..وصولاً إلى «الإنفراج العام» بدءًا من عقد التسعينيات، ولو أنه كان انفراجاً غير متكافئ فاقمه تفكك الاتحاد السوفيتى إلا أن «روسيا المنفتحة» أسرعت فى العقد التالى إلى استعادة مقوماتها سعياً وراء البروز من جديد على المسرح الدولى- كقوة عظمى تناطح الولايات المتحدة- التى تلقت سياساتها العالمية النقد الشديد من الرئيس الروسى «بوتين» خلال مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى فى هلسنكى 2006، وحيث جرت منذ ذلك التاريخ مياه كثيرة تحت جسورهما فى العديد من مناطق العالم.. أكدت موسكو من خلالها سواء فى شبه جزيرة القرم أو فى الشرق الأوسط.. إلخ، على تطلعاتها إلى استعادة كامل دورها الدولى- ومع الأميركيين بوجه خاص- على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وربما- بحسب مراقبين- إلى عقد صفقة ظرفية ليست غير مؤقتة، ولحساب مصالح استراتيجية متبادلة بينهما، لا يعودان من خلالها إلى عدائهما السابق ولا إلى حصول إساءات فهم جديدة بقدر الإمكان.

فى سياق مواز، فقد كان من اللافت رغم التدهور فى العلاقات المعهودة التاريخية بين ضفتى الأطلسى، وعلى النحو الذى أكدته قمة الدول السبع الصناعية g7 فى كندا يونيو الماضى، إذ بالرغم من ذلك يدعوها الرئيس «ترامب» إلى إعادة روسيا إلى عضوية المجموعة من جديد بعد إخراجها منها بسبب أوكرانيا فى العام 2014، ما قد يدل ضمناً على انكشاف استراتيجى أوروبى إزاء المظلة الأميركية فى مجالى الدفاع والأمن، خاصة مع استدارة الولايات المتحدة نحو منطقة آسيا- الهادى «الأهم عالمياً- من وجهة نظرها- اقتصادياً واستراتيجياً- فى القرن 21»، وهو ما قد يفسر ضمناً الأسباب وراء الحروب الأميركية شبه التجارية مع كل من حلفائها الأوروبيين أو المحتملين.. ومن دون استثنائها الخصوم بطبيعة الحال، الأمر الذى يجعل العالم ينظر إلى القمة الأميركية- الروسية المرتقبة.. بأنها قد تكون علامة فارقة فى تاريخ علاقات البلدين، وفى العالم، وكبداية حوار متعدد المستويات والموضوعات، تشمل بالإضافة لما سبق قضايا الشرق الأوسط، بما فيها الملفان السورى والفلسطينى، ناهيك عن مساواة «ترامب»- للمفارقة- بين الأوروبيين وما يمثلونه من أضرار تجارية على بلاده (من وجهة نظره)، وبين الصين، ذلك فى معرض مواقفه الاستفزازية للأوروبيين الذى يصفهم (ترامب) بأنهم الأصغر بالمقارنة مع مكانة الصين، الأمر الذى تشكل فيه هذه المقارنة- بحسب مراقبين- صفعة مؤلمة للأوروبيين، كما قد تدعم من جانب آخر موقف روسيا من الحالة الأوكرانية فى مواجهة الموقف المعارض الأوروبى.



خلاصة القول، إن العلاقة بين القوتين النوويتين «العظميين» فى العالم، ما هى إلا مرحلة قصيرة فى التاريخ، مجرد ومضة لنحو قرن من الزمان إلا قليلاً.. بين دولتين عصريتين، تربو إحداهما على الألف عام، فيما لا يزيد عمر الثانية على 300 عام، جمعهما «التحالف العظيم» خلال الحرب العالمية الثانية، قمة روزفلت- ستالين، قبل أن يتحولا بعدها إلى متنافسين لدودين.. فرقت بينهما الأيديولوجيا والطموحات الجيو استراتيجية طوال النصف الثانى من القرن العشرين، فهل بالإمكان بعدئذ أن تصوغ كل من- روسيا «القومية» مع أميركا «الشعبوية» (المحتاجين إلى أعداء للاستمرار سياسيا)- مرحلة جديدة يدشنها لقاء القمة الأخير، «ترامب»- «بوتين» بعد نحو 75 عاماً من قمتهما الأولى، ربما تنحو من عدمه إلى تطورات تبدو الآمال معلقة بها إلى نظام دولى أكثر عدلاً واستقراراً، أم أن تعقد علاقتهما- قصة لم تنته بعد.

