برلماني يطالب استدعاء رئيس الوزراء لمنع 3 قطاعات حكومية من العلاوة

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، طلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب منع 3 قطاعات حكومية من العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية.



وقال النائب في طلب الإحاطة "استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب إحاطه واستدعاء السيد رئيس الوزراء حول عدم صرف العلاوة الدورية وعدم تطبيق القانون رقم 96 لسنة 2018 والخاص بمنح علاوة العاملين بالدولة وللاسف يحدث ذلك فى ظل ارتفاع الاسعار للمحروقات " البنزين – السولار – انابيب البوتجاز والغاز " مع ارتفاع أسعار تذاكر المترو ما أدى إلى زيادة اسعار المواد الغذائية والمنتجات وزيادة أجور المواصلات".



وأضاف أن العاملين ناشدوا ممثليهم في النقابات العامة للعاملين رفعوا مذكرات جماعية للنقابات العامة للعاملين فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات الاسمدة الحكومية وترسانة السويس البحرية والشركات السابعة التابعة لهيئة قناة السويس وطالبوا بضرورة مقابلة الوزراء والمسؤولين بتلك القطاعات للمطالبة بحقوقهم المشروعة.