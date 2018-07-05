جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لأعمال مكتب التنسيق

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال- خاص



أنهت جامعة القاهرة كافة استعداداتها لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.



وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018، لتسجيل رغباتهم بالكليات والمعاهد العليا من خلال تخصيص ٣ معامل لتسجيل رغبات الطلاب، وذلك بكليتي الزراعة والهندسة ومعهد البحوث والدراسات الإحصائية، منوهاً أن تلك المعامل تحتوى على نحو 300 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب أثناء أعمال التنسيق، وكذلك الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق.



وأضاف الخشت، أنه تم تخصيص 4 مبانٍ بالمدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وتم تجهيزها جميعاً لاستخدامها خلال جميع مراحل التنسيق، مشيراً إلي أنه تم زيادة أعداد الأمن الإداري التابع للجامعة وتشكيل مجموعات لتأمين المبني الرئيسي بالمدينة الجامعية ومعامل كليات الهندسة والزراعة ومعهد البحوث والدراسات الإحصائية.



وأشار إلى أن معامل كلية الهندسة وعددها 4 معامل تضم 150 جهاز كمبيوتر جاهزة للاستخدام لتسجيل رغبات الطلاب، فيما يضم المعمل الخاص بمعهد البحوث والدراسات الإحصائية 75 جهاز كمبيوتر، ويضم معمل كلية الزراعة 75 جهازاً.