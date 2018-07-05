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اقتصاد وأسواق
محمد معيط: لدينا موازنة طموح وتحديات كبيرة
الخميس 05 يوليه 2018 12:19 م
محمد معيط
أخر الأخبار
محمد معيط
مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لديها موازنة طموح خلال العام المالى الحالى الذى بدأ مطلع يوليو 2018.
وأشار معيط، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن التحديات التى تواجه الاقتصاد كبيرة، حيث تتضمن الموازنة ٨١٧ مليار جنيه فوائد ديون وأقساطا، وموارد الدولة تبلغ ٩٨٩ مليارا، وهو ما يعكس التحديات الجسيمة التى تواجهنا.
وقال إن جولته داخل مركز كبار الممولين التى تمت قبل قليل، كانت تهدف الى تحفيز العاملين بالمركز لتحصيل الضرائب كما ينبغى دون ضرر بالممولين أو بالخزانة العامة.
وشدد الوزير على مساندة الدولة لدور رجال الأعمال والمستثمرين، الذى يدعم قدرة الدولة على الاتفاق، ويخلق فرص عمل، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات الحكومية يبلغ 100 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية مقارنة بنحو 70 مليارا خلال العام المالى الماضى.
وزارة المالية
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